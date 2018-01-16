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Домашний лаваш

Домашний лаваш

Однажды моя знакомая поделилась со мной рецептом приготовления домашнего лаваша. На это уходит минимум времени и затрат. А сам лаваш получается очень тонким и безумно нежным.

Ингредиенты:

  • мука — 3 стакана;
  • сухие дрожжи — одна чайная ложка;
  • стакан воды;
  • соль — одна чайная ложка;
  • столовая ложка растительного масла;
  • 1/2 чайной ложки сахара.

Домашний лаваш. Пошаговый рецепт

  1. Муку для замеса я беру просеянную. Стаканы с мукой набираю полные, но без горки. Нам нужно замесить тесто. Соединяем дрожжи, муку, соль, сахар, растительное масло и воду. Замешиваем тесто. Воду нужно брать теплую.Стакан воды я взяла полный. Тесто получается у нас очень эластичным и мягким.
  2. Все тесто разделяем на 20 примерно одинаковых кусочков.
  3. Все эти кусочки теста накрываем пищевой пленкой и пускай полежат минут 20.
  4. Затем каждый кусочек теста с помощью скалки раскатываем в тонкую лепешку. Когда я раскатывала, лепешки получались у меня практически прозрачные. Да, если вы хотите все лепешки одинаковой формы, то можно это сделать с помощью крышки или тарелки.
  5. Обжариваем на сухой сковороде по несколько секунд с обеих сторон.
  6. Жареный, горячий лаваш побрызгать водой, а затем накрыть пищевой пленкой.

Быстро, вкусно, легко и доступно каждому.

Попробуйте приготовить домашний лаваш и вы раз и навсегда откажетесь от покупного. У нас он разлетается мгновенно, поэтому я пеку всегда две порции одновременно. Ну просто о-о-о-чень вкусно. Убедитесь в этом сами!

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