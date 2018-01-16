Однажды моя знакомая поделилась со мной рецептом приготовления домашнего лаваша. На это уходит минимум времени и затрат. А сам лаваш получается очень тонким и безумно нежным.

Ингредиенты:

мука — 3 стакана;

сухие дрожжи — одна чайная ложка;

стакан воды;

соль — одна чайная ложка;

столовая ложка растительного масла;

1/2 чайной ложки сахара.

Домашний лаваш. Пошаговый рецепт

Муку для замеса я беру просеянную. Стаканы с мукой набираю полные, но без горки. Нам нужно замесить тесто. Соединяем дрожжи, муку, соль, сахар, растительное масло и воду. Замешиваем тесто. Воду нужно брать теплую.Стакан воды я взяла полный. Тесто получается у нас очень эластичным и мягким. Все тесто разделяем на 20 примерно одинаковых кусочков. Все эти кусочки теста накрываем пищевой пленкой и пускай полежат минут 20. Затем каждый кусочек теста с помощью скалки раскатываем в тонкую лепешку. Когда я раскатывала, лепешки получались у меня практически прозрачные. Да, если вы хотите все лепешки одинаковой формы, то можно это сделать с помощью крышки или тарелки. Обжариваем на сухой сковороде по несколько секунд с обеих сторон. Жареный, горячий лаваш побрызгать водой, а затем накрыть пищевой пленкой.

Быстро, вкусно, легко и доступно каждому.

Попробуйте приготовить домашний лаваш и вы раз и навсегда откажетесь от покупного. У нас он разлетается мгновенно, поэтому я пеку всегда две порции одновременно. Ну просто о-о-о-чень вкусно. Убедитесь в этом сами!