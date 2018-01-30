Четыре вкуса

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Апельсиновое суфле на пару

Апельсиновое суфле на пару

Суфле считается капризным блюдом, хотя готовить его на самом деле просто. Овощное, мясное, шоколадное или фруктовое — все виды суфле готовятся из пюре и взбитых белков. Как же не испортить это нежное воздушное лакомство? Пожалуй, весь секрет в белках.

Обратите внимание, что охлажденные белки взбиваются лучше. Для взбивания вам понадобится идеально чистая посуда без следов жира. Взбивайте белки непосредственно перед добавлением в суфле, не раньше!

Суфле на пару, приготовленное в апельсиновых корочках, — воздушный и легкий десерт. Это необычайно нежное блюдо с изысканным цитрусовым ароматом станет достойным украшением праздничного стола.

Ингредиенты

    Апельсин 5 шт.
    Сахар 50 г
    Пшеничная мука 40 г
    Яичные белки 3 шт.
    Сливочное масло 40 г
    Сахарная пудра 50 г

Приготовление

  1. Для начала апельсины нужно помыть. Снимите цедру с одного апельсина и натрите ее.
  2. С остальных апельсинов срежьте верх и удалите мякоть. У вас получатся формочки из кожуры для будущего суфле.
  3. Из апельсиновой мякоти выдавите сок.
  4. Возьмите кастрюлю, растопите в ней масло, затем всыпьте муку.
  5. Снимите кастрюлю с плиты, всыпьте туда сахар, цедру, добавьте сок.
  6. Теперь поставьте кастрюлю на огонь и варите, помешивая.
    Когда смесь начнет густеть, выключите огонь и охладите ее.
  7. Формочки из кожуры заверните в фольгу. Белки тщательно взбейте, пока не получите густую пену. Смешайте готовые белки с апельсиновой смесью.
  8. Наполните формочки суфле и готовьте в пароварке 20–25 минут. Посыпьте десерт сахарной пудрой.
Не пугайтесь, если после приготовления суфле немного опадет, это нормально. Его нежную консистенцию и цитрусовый аромат ничто не испортит!
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