Апельсиновое суфле на пару

Суфле считается капризным блюдом, хотя готовить его на самом деле просто. Овощное, мясное, шоколадное или фруктовое — все виды суфле готовятся из пюре и взбитых белков. Как же не испортить это нежное воздушное лакомство? Пожалуй, весь секрет в белках.
Обратите внимание, что охлажденные белки взбиваются лучше. Для взбивания вам понадобится идеально чистая посуда без следов жира. Взбивайте белки непосредственно перед добавлением в суфле, не раньше!
Суфле на пару, приготовленное в апельсиновых корочках, — воздушный и легкий десерт. Это необычайно нежное блюдо с изысканным цитрусовым ароматом станет достойным украшением праздничного стола.
Ингредиенты
- Апельсин 5 шт.
- Сахар 50 г
- Пшеничная мука 40 г
- Яичные белки 3 шт.
- Сливочное масло 40 г
- Сахарная пудра 50 г
Приготовление
- Для начала апельсины нужно помыть. Снимите цедру с одного апельсина и натрите ее.
- С остальных апельсинов срежьте верх и удалите мякоть. У вас получатся формочки из кожуры для будущего суфле.
- Из апельсиновой мякоти выдавите сок.
- Возьмите кастрюлю, растопите в ней масло, затем всыпьте муку.
- Снимите кастрюлю с плиты, всыпьте туда сахар, цедру, добавьте сок.
- Теперь поставьте кастрюлю на огонь и варите, помешивая. Когда смесь начнет густеть, выключите огонь и охладите ее.
- Формочки из кожуры заверните в фольгу. Белки тщательно взбейте, пока не получите густую пену. Смешайте готовые белки с апельсиновой смесью.
- Наполните формочки суфле и готовьте в пароварке 20–25 минут. Посыпьте десерт сахарной пудрой.
Не пугайтесь, если после приготовления суфле немного опадет, это нормально. Его нежную консистенцию и цитрусовый аромат ничто не испортит!
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