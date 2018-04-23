Жареные вешенки в чесночном маринаде

С тех пор как вешенки стали культивировать, они продаются повсюду независимо от времени года. Если повезет застать свежую поставку, можно купить их отличного качества. По цене – как шампиньоны, а на вкус они все-таки больше похожи на лесные грибы. Приготовить их можно по-разному: пожарить в панировке, суп сварить, пожарить с картошкой... Это все – привычные «зимние» вариaнты. А можно попробовать приготовить их среди зимы по-летнему!
НАДО:
- 500 г свежих вешенок
- 2 дольки чеснока
- 1 пучок петрушки
- 50 мл 5% уксуса (любого)
- Соль, перец
- Растительное масло для жарки (100 мл)
КАК ГОТОВИТЬ:
1. У вешенок отрезать твердую часть ножки, отряхнуть бумажной салфеткой возможные крошки почвы. Мыть не рекомендуется.
2. Порубить мелко чеснок и петрушку, приготовить соль и уксус.
3. Раскалить в глубокой сковороде растительное масло, обжарить порционно вешенки с обеих сторон до золотистого цвета.
4. Обжаренные вешенки складывать слоями в широкую посуду, еще горячими посыпать солью, перцем, смесью рубленого чеснока и петрушки и сбрызгивать уксусом.
5. Можно подавать сразу, пока они теплые и хрустящие, как закуску или как гарнир к мясу (например, с бараниной). Или можно приготовить заранее и есть холодными (комнатной температуры) – тоже очень вкусно.
Свежие комментарии