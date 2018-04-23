Жареные вешенки в чесночном маринаде

Иногда xочeтся чего-нибудь такого... чтобы не рыба и не мясо! И вот тогда на помощь приходят спасительные грибы. Случается это почeму-то именно зимой, когда из свежих грибов – только шампиньоны... Или еще вешенки.С тех пор как вешенки стали культивировать, они продаются повсюду независимо от времени года. Если повезет застать свежую поставку, можно купить их отличного качества. По цене – как шампиньоны, а на вкус они все-таки больше похожи на лесные грибы. Приготовить их можно по-разному: пожарить в панировке, суп сварить, пожарить с картошкой... Это все – привычные «зимние» вариaнты. А можно попробовать приготовить их среди зимы по-летнему!

НАДО:

500 г свежих вешенок

2 дольки чеснока

1 пучок петрушки

50 мл 5% уксуса (любого)

Соль, перец

Растительное масло для жарки (100 мл)

КАК ГОТОВИТЬ:



1. У вешенок отрезать твердую часть ножки, отряхнуть бумажной салфеткой возможные крошки почвы. Мыть не рекомендуется.

2. Порубить мелко чеснок и петрушку, приготовить соль и уксус.

3. Раскалить в глубокой сковороде растительное масло, обжарить порционно вешенки с обеих сторон до золотистого цвета.

4. Обжаренные вешенки складывать слоями в широкую посуду, еще горячими посыпать солью, перцем, смесью рубленого чеснока и петрушки и сбрызгивать уксусом.

5. Можно подавать сразу, пока они теплые и хрустящие, как закуску или как гарнир к мясу (например, с бараниной). Или можно приготовить заранее и есть холодными (комнатной температуры) – тоже очень вкусно.

: вешенки перед обжариванием мыть нежелательно – и без того очень сильно брызжет масло, будьте к этому готовы! Солить надо щедро: уксус нейтрализует соль, можeт получиться пресно. Уксус можно брать любой – тот, что есть в наличии, или тот, который вам больше по вкусу: винный, спиртовой, бальзамический, хересный.