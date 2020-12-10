Фуршетные закуски на праздничный стол. 6 вариантов

В первую очередь сделаем гренки из хлеба, можно формочками или вручную при помощи ножа вырезать форму. Подсушить заготовки на сухой сковороде до румяности.

Закуска № 1. На шпажку насадить половину черри, затем кубик твёрдого сыра, нарезку , сложенную в два раза (у меня сервелат)и скрепить с гренкой, промазанной творожным сыром.

Закуска № 2. Огурец нарезать на тонкие длинные слайсы (удобно делать овощечисткой), и намазать на каждый слайс начинку из творожного сыра, мелко рубленного укропа и мелко порезанной красной рыбы. Свернуть огурец с начинкой в рулетик, и поставить на гренку.

Закуска № 3. Гренки смазать небольшим количеством майонеза, сверху кружочки отварного яйца и красную икру.

Готовим крем из авокадо и творожного сыра.

Творожный сливочный сыр и авокадо соединяем в равных пропорциях, добавляем немного лимонного сока и чуть соли, пробиваем всё блендером до кремообразной консистенции.

Закуска № 4. Берём тарталетку, в неё укладываем небольшой листик салата, затем крем из авокадо и сыра, ставим розочку из красной рыбы (для этого длинный слайс красной рыбы скручиваем в рулетик), также украшаем четвертинками черри.

Закуска № 5. Ещё один вариант в тарталетке: также листик салата, крем и ложечка красной икры, украшаем розочкой из свежего огурца и колечками маслин.

Закуска № 6. Самое простое! Кубик твёрдого сыра, на него небольшой фрагмент салатного листа, поверх кубик свежего огурца и помидорка черри. Всё скрепляем шпажкой.

Готово! Приятного аппетита! С наступающими праздниками!!!