Веган-продукты для тех, кто соблюдает Великий пост и не только

В эти дни православные соблюдают Великий пост, который является одним из самых строгих. Начался он сразу после Масленицы и будет длиться 48 дней до самой Пасхи, которая состоится 5 мая. Согласно последним опросам, 66% жителей нашей страны считают себя православными, но только 18 процентов россиян стараются соблюдать Великий пост. И с каждым годом число постящихся только растет.

Во время поста допускается есть зелень, овощи, ягоды, сухофрукты, орехи, крупы, бобовые, соленья и маринады, грибы, а также хлеб, при приготовлении которого не применялись яйца и молочные продукты. Рыбу употреблять в пищу можно с ограничениями и в отдельные дни, которых всего два – это Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье, которое в этом году будет отмечаться 28 апреля.

Многие отказываются от употребления продуктов животного происхождения, что является вызовом не только для людей, следящих за своим здоровьем, но и для спортсменов, которые стремятся сохранить свои спортивные достижения на уровне и поддерживать форму. Для них белок просто необходим для подержания правильной работы организма. Ведь он отвечает за строительство мышечных волокон, поддерживает рост ногтей и волос, помогает работе внутренних органов, сосудов. Помимо этого, координирует работу иммунной системы, которая защищает нас от различных заболеваний.

Восполнить недостаток белка в организме поможет веганское спортивное питание компании Bombbar, которое является настоящим спасением в этот период. Это полезные и вкусные батончики и печенья, а также очень классные коктейли с разнообразными вкусами. Данные питательные продукты не только отлично подходят для поста, но и обеспечивают необходимую энергию для тренировок и восстановления после них.

К примеру, батончики сделаны на изоляте горохового белка – полноценной альтернативе животному белку, обеспечивающему организм всеми необходимыми аминокислотами, обладающему высокой биологической ценностью. Это означает, что ваш организм легко усваивает и использует получаемый белок для роста и восстановления мышц. что является оптимальным продуктом для восполнения нехватки белка в организме. В изоляте также содержится аминокислота аргинин, способствующая росту и развитию мышц и сжиганию лишнего жира. Особое внимание компания Bombbar уделяет и многообразию вкусов - можно попробовать батончики со вкусом бананового торта с клубникой, датского рулета или шоколадного маффина с фундуком. А для любителей разнообразия подойдут наборы «Ассорти», в котором вы найдете каждый из вышеперечисленных вкусов.

В составе же печенья и коктейлей компании Bombbar используются изолят горохового и тыквенного белка. Последний производится из измельченных семян тыквы без использования всяческих добавок, в 100 граммах продукта содержится 68,5 граммов белка, что считается отличным показателем, а в его составе присутствуют 18 аминокислот, витамин Е, цинк, фосфор и марганец. Печенья со вкусом малинового пирога, орехового пралине, шоколадного десерта, а также всех вышеперечисленных в наборе «Ассорти» не оставят вас равнодушными. Коктейли же порадуют вас вкусами клубнично-бананового смузи, итальянского десерта или шоколадного фондана.

Все эти продукты подходят тем, кто придерживается принципов ПП и спортивного питания, но при этом выбирает правильные сладости, не отказывая себе в удовольствии. Незаменимы они и для тех, кто следит за своим здоровьем. Поддерживая тренд на веганское спортивное питание, мы не только заботимся о себе, но и делаем посильный вклад в заботу о природе и животных. Давайте и дальше прокладывать путь к здоровью и гармонии с миром!

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ООО «Бомббар»