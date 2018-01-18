3 главных принципа интуитивного питания и мнение диетолога

Часть концепций интуитивного питания были известны еще в начале 70-х годов в США, но сам термин был установлен в 1995 году. Основная идея данной системы питания заключалась в понимании того, что диеты неэффективны, а изменение образа жизни и личная забота о своем организме важнее для долгосрочного здоровья.

Интуитивное питание - это когда наш организм сам подсказывает, какой продукт необходимо употребить в пищу или от чего лучше отказаться, - рассказывает диетолог Алена Юдина.

Люди, которые впервые слышат об интуитивном питании, думают, что суть этой системы заключается во вседозволенности и потакании своим желаниям. На самом деле нет, у интуитивной системы питания есть свои правила и множество достоинств.

1. Прислушивайся к своему телу

Слушай свое тело, а не мозг! Запомни, что голод - не твой враг, это сигнал, который говорит о том, что телу необходимо пополнить запасы энергии. Тоже самое касается и чувства сытости: необходимо прислушиваться к себе, чтобы вовремя избежать переедания.

Такой принцип весьма полезен для здоровья, ведь давно известно, что организм требует определенных продуктов не просто так.

Например, человеку резко хочется творога. Это о чем говорит? О том, что в организме не хватает кальция. Интуитивное питание помогает распознать, каких витаминов и миниералов не хватает человеку.

2. Отказ от диет и строгого контроля питания

Оставь идею быстро и надолго похудеть при помощи популярных, но неэффективных диет. Ведь результат известнее заранее - срывы и возврат лишних килограммов.

Кроме этого, чтобы начать практиковать интуитивное питание необходимо отказаться от жесткого контроля и чувства вины, которое зачастую возникает после несоблюдения установленных правил. Не критикуй и не осуждай себя за пару долек шоколада или брауни, съеденных за чашкой кофе.

3. Свобода

Идтуитивное питание дает человеку свободу действий, которая ограничена стандартными принципами здорового питания, как, например, не есть за три часа до сна или употреблять углеводы в первой половине дня.

Например, когда человек стройнеет, то на ужин у нас должны быть только белковое блюдо (мясо, рыба, творог) и овощи. Никаких каш, картошки или пасты. И человек сам выбирает, что он хочет - говядину, курицу или морепродукты. Вот это и есть интуитивное питание.

Согласно принципам интуитивного питания, следует уважать свою генетику и отказаться от излишней критики собственного тела. Такая система питаниея предполагает не только любовь к собственному телу, но и умеренные и осознанные физические нагрузки.

Комментарий диетолога Алены Юдиной: Интуитивное питание - не предполагает вседозволенности, не значит, что можно есть все, что угодно. Нужно понимать, какие вредные продукты необходимо убрать из рациона питания, если мы хотим сохранить здоровье, каким здоровые продуктам необходимо отдавать предпочтение. И после этого, мы уже можем сказать - присушивайтесь к своему организму.