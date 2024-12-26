Новогодние елочки-канапе из камамбера

Ингредиенты
- 1 упаковка камамбера (125г) (можно конечно взять и другие мягкие сыры с плесенью)
- горсть смеси сухофруктов (у меня чернослив, курага, клюква)
- горсть орехов (у меня фисташки и кешью)
- набор сухофруктов и орехов конечно же можно менять по наличию и предпочтению
- 20 г жидкого меда
- несколько шт.
Рецепт приготовления
Сухофрукты и орехи мелко нарезать и смешать, это будут елочные украшения.
Головку камамбера разрезать на два круга, каждый круг поделить на 6 сегментов.
В полученные треугольнички воткнуть соленую соломку - ножку елочки.
Треугольнички - елочки срезом обмакнуть в мед, а затем в смесь орехов и сухофруктов.
Выложить все красиво на тарелку и можно подавать к вину.
Кушать подано!
Свежие комментарии