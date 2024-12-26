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Четыре вкуса

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Новогодние елочки-канапе из камамбера

Фото к рецепту: Елочки из камамбера

Ингредиенты

  • 1 упаковка камамбера (125г) (можно конечно взять и другие мягкие сыры с плесенью)
  • горсть смеси сухофруктов (у меня чернослив, курага, клюква)
  • горсть орехов (у меня фисташки и кешью)
  • набор сухофруктов и орехов конечно же можно менять по наличию и предпочтению
  • 20 г жидкого меда
  • несколько шт. соленой соломки

Рецепт приготовления

Сухофрукты и орехи мелко нарезать и смешать, это будут елочные украшения.

Головку камамбера разрезать на два круга, каждый круг поделить на 6 сегментов.

В полученные треугольнички воткнуть соленую соломку - ножку елочки.

Треугольнички - елочки срезом обмакнуть в мед, а затем в смесь орехов и сухофруктов.

Выложить все красиво на тарелку и можно подавать к вину.

Кушать подано!

Фото рецепта

Елочки из камамбера: шаг 1
Елочки из камамбера: шаг 2
Елочки из камамбера: шаг 3
Елочки из камамбера: шаг 4
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