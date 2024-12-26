Новогодние елочки-канапе из камамбера

Сухофрукты и орехи мелко нарезать и смешать, это будут елочные украшения.

Головку камамбера разрезать на два круга, каждый круг поделить на 6 сегментов.

В полученные треугольнички воткнуть соленую соломку - ножку елочки.

Треугольнички - елочки срезом обмакнуть в мед, а затем в смесь орехов и сухофруктов.

Выложить все красиво на тарелку и можно подавать к вину.

Кушать подано!