В этот простой и быстрый пирог на кефире можно добавить стакан ягод или нарезанных фруктов (свежих или замороженных), или полстакана орешков, изюма, кураги - чем богаты, с тем и пеките. Пирог на кефире всегда получается сочный и приятный на вкус.