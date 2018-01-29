Четыре вкуса

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Быстрый пирог на кефире

В этот простой и быстрый пирог на кефире можно добавить стакан ягод или нарезанных фруктов (свежих или замороженных), или полстакана орешков, изюма, кураги - чем богаты, с тем и пеките. Пирог на кефире всегда получается сочный и приятный на вкус.

Быстрый пирог на кефире

Ингредиенты

  • 3 яйца
  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан кефира
  • 2 стакана муки
  • 1 ч.л. соды
  • 1 стакан замороженных или свежих ягод или фруктов

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с сахаром. Добавить стакан кефира, перемешать.
  2. Перемешать муку с содой, добавить в тесто, смешать до однородности. В конце добавить стакан ягод или фруктов.
  3. Выпекать 45 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
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