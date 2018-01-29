В этот простой и быстрый пирог на кефире можно добавить стакан ягод или нарезанных фруктов (свежих или замороженных), или полстакана орешков, изюма, кураги - чем богаты, с тем и пеките. Пирог на кефире всегда получается сочный и приятный на вкус.
Ингредиенты
- 3 яйца
- 1 стакан сахара
- 1 стакан кефира
- 2 стакана муки
- 1 ч.л. соды
- 1 стакан замороженных или свежих ягод или фруктов
Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром. Добавить стакан кефира, перемешать.
- Перемешать муку с содой, добавить в тесто, смешать до однородности. В конце добавить стакан ягод или фруктов.
- Выпекать 45 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Свежие комментарии