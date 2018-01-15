Четыре вкуса

305 874 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • елена дыскина22 декабря, 2:09
    Дай то Бог!Год Быка – 2021: ...
  • natanekrasova469 декабря, 7:17
    пекла по Вашему рецепту только с капустой.Тесто обалденное. Спасибо.Вкуснейший пирог ...
  • Алексей2 декабря, 13:49
    вкуснотищаЛенивый кето-пиро...

Кисло-сладкая свинина с ананасами

Кисло-сладкая свинина с ананасами

Ингредиенты:

  • Постная свинина — 250 г;
  • Ананас — 125 г;
  • Желток — 1 шт;
  • Мука — 3 ст. л;
  • Крахмал — 4 ст. л;
  • Сахар — 4 ст. л;
  • Томатная паста — 1 ст. л. с большой горкой;
  • Уксус (желательно рисовый) — 4 ст. л;
  • Растительное масло — для фритюра;
  • Соль — по вкусу.

Приготовление:

1. Начнем с мяса. Свинину нарезаем кубиками 2×2 см. Аналогичным образом подготавливаем ананас.

Кисло-сладкая свинина с ананасами

2. Складываем мясо в миску и добавляем желток, тщательно перемешивая.

Кисло-сладкая свинина с ананасами

3. В отдельной тарелке смешиваем муку, крахмал и соль. Обмакиваем кусочки мяса в эту смесь со всех сторон.

Кисло-сладкая свинина с ананасами

В это время ставим кастрюлю или сковороду с толстым дном на огонь и греем масло для фритюра.

4. Подготавливаем кисло-сладкий соус. Для этого смешиваем томатную пасту, сахар и уксус. Пока отставим.

Кисло-сладкая свинина с ананасами

5. Как только масло прогреется, выкладываем кусочки мяса (по одному), перемешиваем и жарим до появления слабого золотого оттенка. Иначе можно пересушить мясо.

Кисло-сладкая свинина с ананасами

Если есть сомнения в степени готовности, можно снять пробу — разрезать один из кусочков. Выкладываем мясо шумовкой на бумажное полотенце.

6. Возвращаемся к кисло-сладкому соусу. Разогреваем сковороду (или вок) и выкладываем заготовку соуса.

Кисло-сладкая свинина с ананасами

Даем ему пару минут покипеть, после чего в сковороду добавляем мясо и быстро размешиваем, чтобы соус полностью покрыл все кусочки (в воке очень удобно смешивать продукты, подбрасывая их).

Кисло-сладкая свинина с ананасами

7. Кладем ананасы, снова перемешиваем, жарим с минуту и выкладываем на тарелку.

Кисло-сладкая свинина с ананасами

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
Мясные блюда
11
Обсудить

Картина дня

наверх