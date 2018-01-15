Кисло-сладкая свинина с ананасами

Ингредиенты:
- Постная свинина — 250 г;
- Ананас — 125 г;
- Желток — 1 шт;
- Мука — 3 ст. л;
- Крахмал — 4 ст. л;
- Сахар — 4 ст. л;
- Томатная паста — 1 ст. л. с большой горкой;
- Уксус (желательно рисовый) — 4 ст. л;
- Растительное масло — для фритюра;
- Соль — по вкусу.
Приготовление:
1. Начнем с мяса. Свинину нарезаем кубиками 2×2 см. Аналогичным образом подготавливаем ананас.
2. Складываем мясо в миску и добавляем желток, тщательно перемешивая.
3. В отдельной тарелке смешиваем муку, крахмал и соль. Обмакиваем кусочки мяса в эту смесь со всех сторон.
В это время ставим кастрюлю или сковороду с толстым дном на огонь и греем масло для фритюра.
4. Подготавливаем кисло-сладкий соус. Для этого смешиваем томатную пасту, сахар и уксус. Пока отставим.
5. Как только масло прогреется, выкладываем кусочки мяса (по одному), перемешиваем и жарим до появления слабого золотого оттенка. Иначе можно пересушить мясо.
Если есть сомнения в степени готовности, можно снять пробу — разрезать один из кусочков. Выкладываем мясо шумовкой на бумажное полотенце.
6. Возвращаемся к кисло-сладкому соусу. Разогреваем сковороду (или вок) и выкладываем заготовку соуса.
Даем ему пару минут покипеть, после чего в сковороду добавляем мясо и быстро размешиваем, чтобы соус полностью покрыл все кусочки (в воке очень удобно смешивать продукты, подбрасывая их).
7. Кладем ананасы, снова перемешиваем, жарим с минуту и выкладываем на тарелку.
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