Идеальные пельмени сочные и не развариваются. Секретная Фишка в приготовлении!

Домашние пельмени. Ранее я готовила домашние пельмени совсем по-другому, но, когда попробовала вот это тесто, поняла вот они идеальные домашние пельмени. В приготовлении нет ничего сложного, пельмешки выйдут на отлично даже у начинающей хозяйки. (Тесто для пельменей на растительном масле)
ИНГРЕДИЕНТЫ
Тесто:
Мука – 600-650 гр.
Соль – 1 ч.л.
Вода – 190 мл.
Растительное масло – 60 мл.
Яйца – 2 шт.
Фарш:
Фарш – 600гр.
Луковица – 2 шт.
Чеснок – 3-4 зуб.
Вода – 70 мл.
Соль – 1ч.л.
КАК ПРИГОТОВИТЬ
Замешиваем тесто. В муку кладем соль, яйца, воду, растительное масло. Вымешиваем тесто, дадим постоять 15-20 минут.
Приготовим фарш для пельменей. Смотрите в моем видео как сделать, так чтобы пельменный фарш был максимально сочным.
Лепим пельмени. Как я быстро леплю пельмени смотрите в моем видео.
Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже.
Приятного аппетита!
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