Идеальные пельмени сочные и не развариваются. Секретная Фишка в приготовлении!

Домашние пельмени. Ранее я готовила домашние пельмени совсем по-другому, но, когда попробовала вот это тесто, поняла вот они идеальные домашние пельмени. В приготовлении нет ничего сложного, пельмешки выйдут на отлично даже у начинающей хозяйки. (Тесто для пельменей на растительном масле)

ИНГРЕДИЕНТЫ

Тесто:

Мука – 600-650 гр.

Соль – 1 ч.л.

Вода – 190 мл.

Растительное масло – 60 мл.

Яйца – 2 шт.

Фарш:

Фарш – 600гр.

Луковица – 2 шт.

Чеснок – 3-4 зуб.

Вода – 70 мл.

Соль – 1ч.л.

КАК ПРИГОТОВИТЬ

Замешиваем тесто. В муку кладем соль, яйца, воду, растительное масло. Вымешиваем тесто, дадим постоять 15-20 минут.

Приготовим фарш для пельменей. Смотрите в моем видео как сделать, так чтобы пельменный фарш был максимально сочным.

Лепим пельмени. Как я быстро леплю пельмени смотрите в моем видео.

Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже.

Приятного аппетита!