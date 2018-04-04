Салат с салями, картофелем и йогуртовой заправкой

Оригинальный и вкусный салат с жареным картофелем, салями и пикантным йогуртовым соусом – отличный вариант для ужина.

Для приготовления соуса к этому салату мы использовали густой йогурт, но сметана тоже отлично подойдет. Количество чеснока и горчицы ты можешь корректировать, а вместо петрушки подойдет любая другая зелень.

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