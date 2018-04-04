Четыре вкуса

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Салат с салями, картофелем и йогуртовой заправкой

салат с салями и картофелем

Оригинальный и вкусный салат с жареным картофелем, салями и пикантным йогуртовым соусом – отличный вариант для ужина.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 100 г салями
  • 300 г картофеля
  • 4 яйца
  • соль и перец по вкусу
  • растительное масло
  • листья салата
  • для соуса:
  • 150 мл йогурта
  • 1-2 ч. л. горчицы
  • 1 зубок чеснока
  • 1 соленый огурец
  • несколько веточек петрушки

Для приготовления соуса к этому салату мы использовали густой йогурт, но сметана тоже отлично подойдет. Количество чеснока и горчицы ты можешь корректировать, а вместо петрушки подойдет любая другая зелень.

Как приготовить

  1. Яйца отвари вкрутую, остуди под холодной водой и очисти. Соленый огурец натри на крупной терке и отожми от жидкости, выложи в миску. Добавь йогурт, горчицу, пропущенный через пресс чеснок, мелко нарезанную петрушку и соль и перец по вкусу. Перемешай соус до однородности.
  2. Картофель очисти и нарежь дольками. Разогрей сковороду с растительным маслом и обжарь картофель до уверенной румяной корочки. Нарежь салями кружочками и смешай с картофелем. Выложи на тарелки листья салата, сверху выложи картофель с салями и дополни нарезанными дольками яйцами, подавай с йогуртовым соусом.
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