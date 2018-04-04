Салат с салями, картофелем и йогуртовой заправкой

Оригинальный и вкусный салат с жареным картофелем, салями и пикантным йогуртовым соусом – отличный вариант для ужина.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 100 г салями
- 300 г картофеля
- 4 яйца
- соль и перец по вкусу
- растительное масло
- листья салата
- для соуса:
- 150 мл йогурта
- 1-2 ч. л. горчицы
- 1 зубок чеснока
- 1 соленый огурец
- несколько веточек петрушки
Для приготовления соуса к этому салату мы использовали густой йогурт, но сметана тоже отлично подойдет. Количество чеснока и горчицы ты можешь корректировать, а вместо петрушки подойдет любая другая зелень.
Как приготовить
- Яйца отвари вкрутую, остуди под холодной водой и очисти. Соленый огурец натри на крупной терке и отожми от жидкости, выложи в миску. Добавь йогурт, горчицу, пропущенный через пресс чеснок, мелко нарезанную петрушку и соль и перец по вкусу. Перемешай соус до однородности.
- Картофель очисти и нарежь дольками. Разогрей сковороду с растительным маслом и обжарь картофель до уверенной румяной корочки. Нарежь салями кружочками и смешай с картофелем. Выложи на тарелки листья салата, сверху выложи картофель с салями и дополни нарезанными дольками яйцами, подавай с йогуртовым соусом.
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