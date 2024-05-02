Рецепт шашлыка из свинины на минеральной воде

свинина - 2 кг

лук - 6 шт.

минеральная вода (газированная) - 1.5 л

кориандр - 2 ч.л.

перец черный горошком - 2 ч.л.

паприка - 2 ч.л.

соль - 3 ч.л.

Кусочки мяса не должны быть маленькими, чтобы они не пересохли внутри, при этом крупные кусочки будут дольше готовится.

Оптимальным на мой взгляд являются кубики со стороной 5-6см.

Перекладываем нарезанные куски мяса в глубокую миску, где мы будем их мариновать.

После мяса нарезаем лук.

Не особо принципиально, как вы его будете нарезать, он всё равно будет использоваться только для маринования и в пищу использоваться не будет.

Для того чтобы лук эффективнее отдавал свой сок в маринад, его необходимо присыпать достаточным количеством соли, а затем как следует перемять руками.

Теперь займёмся набором специй.

Смешиваем в ступке 2 ч.л. кориандра, 2 чайные ложки перца черного горошком и 3 ч.л. соли, для цвета добавляем 2 ч.л. паприки.

Перетираем все специи до однородного состояния при помощи пестика.

Пересыпаем смесь специй к мясу и луку.

Перемешиваем всё вместе, чтобы специи равномерно распределились по поверхности каждого куска мяса.

Заливаем посуду для маринования минеральной водой, таким образом, чтобы она лишь чуть покрывала кусочки мяса и оставляем мариноваться минимум на 2 часа.

Разжигаем угли в мангале.

Дождитесь пока температура углей не снизится настолько, что вы сможете продержать над ними руку на той высоте на которой вы будете жарить мясо в течении 4-5 секунд.

Если вам это удастся значит самое время выкладывать шампуры на мангал.

Предварительно, кстати, очень советую посыпать угли солью, тогда капающий с мяса жир не будет воспламеняться от жара углей.

Выкладываем шампуры на мангал и жарим шашлык периодически переворачивая его, внимательно следите за тем, чтобы мясо зарумянилось, при этом не начало подгорать.

На приготовление шашлыка из свинины обычно уходит около 20 минут.

Готовый шашлык подаём гостям вместе с овощами, предварительно украсив его маринованным луком.

Кушать подано!