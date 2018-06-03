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Четыре вкуса

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Кабачки и помидоры с запеченным чесноком

Только так мой муж может есть 'бесконечные' урожаи кабачков и помидоров. Хороший гарнир к курице или рыбе. Очень вкусно тоже с мелкими помидорками черри. Можно взять и зрелый кабачок, очистив его от шкурки и семян, но мне больше всего нравится с молодыми зелеными и желтыми кабачками.

Ингредиенты

  • 2 молодых кабачка
  • 2 стакана нарезанных на четверти помидоров
  • 1/2 луковицы, нарезать кольцами
  • 3 зубчика чеснока, измельчить
  • 1/2 ч.л. молотого красного острого перца
  • 4 ст.л. оливкового масла
  • щепотка соли и перца по вкусу
  • 1/2 стакана тертого сыра пармезан
  • 1 ст.л. порезанного свежего базилика

Способ приготовления

  1. Молодые кабачки нарезать пополам вдоль, затем нарезать ломтиками 1 см. Более зрелые - почистить от семян, нарезать ломтиками.
  2. Разогрейте духовку до 230 С. Слегка смажьте маслом форму для выпечки размером 30 х 45 см.
  3. Смешайте кабачки, помидоры, лук, чеснок и красный перец в подготовленной форме для выпечки. Полейте оливковым маслом, припрвьте солью и перцем и хорошо перемешайте.
  4. Поставьте в предварительно разогретую духовку. Запекайте, пока овощи не станут мягкими и слегка не подрумянятся, примерно 18 минут. Достаньте из духовки, посыпьте сыром пармезан и базиликом.
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