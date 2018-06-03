Кабачки и помидоры с запеченным чесноком

Только так мой муж может есть 'бесконечные' урожаи кабачков и помидоров. Хороший гарнир к курице или рыбе. Очень вкусно тоже с мелкими помидорками черри. Можно взять и зрелый кабачок, очистив его от шкурки и семян, но мне больше всего нравится с молодыми зелеными и желтыми кабачками.