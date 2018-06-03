Кабачки и помидоры с запеченным чесноком

Только так мой муж может есть 'бесконечные' урожаи кабачков и помидоров. Хороший гарнир к курице или рыбе. Очень вкусно тоже с мелкими помидорками черри. Можно взять и зрелый кабачок, очистив его от шкурки и семян, но мне больше всего нравится с молодыми зелеными и желтыми кабачками.
Ингредиенты
- 2 молодых кабачка
- 2 стакана нарезанных на четверти помидоров
- 1/2 луковицы, нарезать кольцами
- 3 зубчика чеснока, измельчить
- 1/2 ч.л. молотого красного острого перца
- 4 ст.л. оливкового масла
- щепотка соли и перца по вкусу
- 1/2 стакана тертого сыра пармезан
- 1 ст.л. порезанного свежего базилика
Способ приготовления
- Молодые кабачки нарезать пополам вдоль, затем нарезать ломтиками 1 см.
- Разогрейте духовку до 230 С. Слегка смажьте маслом форму для выпечки размером 30 х 45 см.
- Смешайте кабачки, помидоры, лук, чеснок и красный перец в подготовленной форме для выпечки. Полейте оливковым маслом, припрвьте солью и перцем и хорошо перемешайте.
- Поставьте в предварительно разогретую духовку. Запекайте, пока овощи не станут мягкими и слегка не подрумянятся, примерно 18 минут. Достаньте из духовки, посыпьте сыром пармезан и базиликом.
Свежие комментарии