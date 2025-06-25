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Четыре вкуса

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Готовим свекольный гаспачо

Фото к рецепту: Свекольный гаспачо

Ингредиенты

  • свекла – 3 шт.
  • огурцы – 2 шт.
  • яблоко зеленого сорта – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • лимонный сок – 2 ст.л.
  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • вода – 150 мл
  • соль
  • перец
  • свежая мята или укроп для украшения

Рецепт приготовления

Свеклу отварить или запечь до мягкости, остудить и очистить.

Нарезать свеклу, огурцы и яблоко крупными кусками.

Лук и чеснок мелко нашинковать.

В блендере соединить все ингредиенты, добавить лимонный сок, масло, посолить и поперчить.

Взбить до однородной текстуры.

Разбавить водой до желаемой консистенции.

Охладить в холодильнике около часа.

Перед подачей украсить свежей мятой или укропом. Такой гаспачо особенно хорош на десерт – его можно подавать как холодный суп или напиток.

Кушать подано!

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