Готовим свекольный гаспачо

Ингредиенты
- свекла – 3 шт.
- огурцы – 2 шт.
- яблоко зеленого сорта – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- лимонный сок – 2 ст.л.
- оливковое масло – 2 ст.л.
- вода – 150 мл
- соль
- перец
- свежая мята или укроп для украшения
Рецепт приготовления
Свеклу отварить или запечь до мягкости, остудить и очистить.
Нарезать свеклу, огурцы и яблоко крупными кусками.
Лук и чеснок мелко нашинковать.
В блендере соединить все ингредиенты, добавить лимонный сок, масло, посолить и поперчить.
Взбить до однородной текстуры.
Разбавить водой до желаемой консистенции.
Охладить в холодильнике около часа.
Перед подачей украсить свежей мятой или укропом. Такой гаспачо особенно хорош на десерт – его можно подавать как холодный суп или напиток.
Кушать подано!
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