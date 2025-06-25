Готовим свекольный гаспачо

Свеклу отварить или запечь до мягкости, остудить и очистить.

Нарезать свеклу, огурцы и яблоко крупными кусками.

Лук и чеснок мелко нашинковать.

В блендере соединить все ингредиенты, добавить лимонный сок, масло, посолить и поперчить.

Взбить до однородной текстуры.

Разбавить водой до желаемой консистенции.

Охладить в холодильнике около часа.

Перед подачей украсить свежей мятой или укропом. Такой гаспачо особенно хорош на десерт – его можно подавать как холодный суп или напиток.

Кушать подано!