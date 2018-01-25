Четыре вкуса

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Халва в домашних условиях

Халва в домашних условиях

Моя мама просто обожает восточное лакомство под названием халва, но покупая в магазине, никогда не знаешь точно, что входит в состав. Поэтому она, вооружившись интернетом и кулинарными книгами, начала искать рецепт халвы в домашних условиях. А моё любопытство взяло верх и я с интересом наблюдала за тем, что же получится. На мое удивление получилась самая вкусная халва, которую мы когда-либо пробовали.

Ингредиенты:

  • семечки подсолнуха (очищенные) — 500 грамм;
  • мука — 320 грамм;
  • сахар — 200 грамм;
  • вода — 125 миллилитров;
  • подсолнечное масло — 160 миллилитров.

Халва в домашних условиях.Пошаговый рецепт

  1. Семечки пожарить, пропустить через мясорубку.
  2. Муку также пожарить на сковородке без масла, довести до золотистого цвета.
  3. Перемешать муку и семечки.
  4. Воду ставим на огонь в кастрюльке и добавляем сахар, варим 10 минут после закипания, доводим до средней густоты.
  5. Сироп блендером перемешиваем с семечками, добавляем подсолнечное масло.
  6. Доводим до однородной консистенции и выкладываем в форму, застеленную пищевой пленкой, разравниваем и придавливаем.
  7. Сверху накрываем плоской крышкой и ставим под пресс.
  8. Отправляем в холодильник на 5 часов.
  9. Блюдо готово!

Приятного аппетита!

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