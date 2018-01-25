Моя мама просто обожает восточное лакомство под названием халва, но покупая в магазине, никогда не знаешь точно, что входит в состав. Поэтому она, вооружившись интернетом и кулинарными книгами, начала искать рецепт халвы в домашних условиях. А моё любопытство взяло верх и я с интересом наблюдала за тем, что же получится. На мое удивление получилась самая вкусная халва, которую мы когда-либо пробовали.

Ингредиенты:

семечки подсолнуха (очищенные) — 500 грамм;

мука — 320 грамм;

сахар — 200 грамм;

вода — 125 миллилитров;

подсолнечное масло — 160 миллилитров.

Халва в домашних условиях.Пошаговый рецепт

Семечки пожарить, пропустить через мясорубку. Муку также пожарить на сковородке без масла, довести до золотистого цвета. Перемешать муку и семечки. Воду ставим на огонь в кастрюльке и добавляем сахар, варим 10 минут после закипания, доводим до средней густоты. Сироп блендером перемешиваем с семечками, добавляем подсолнечное масло. Доводим до однородной консистенции и выкладываем в форму, застеленную пищевой пленкой, разравниваем и придавливаем. Сверху накрываем плоской крышкой и ставим под пресс. Отправляем в холодильник на 5 часов. Блюдо готово!

Приятного аппетита!



