Моя мама просто обожает восточное лакомство под названием халва, но покупая в магазине, никогда не знаешь точно, что входит в состав. Поэтому она, вооружившись интернетом и кулинарными книгами, начала искать рецепт халвы в домашних условиях. А моё любопытство взяло верх и я с интересом наблюдала за тем, что же получится. На мое удивление получилась самая вкусная халва, которую мы когда-либо пробовали.
Ингредиенты:
- семечки подсолнуха (очищенные) — 500 грамм;
- мука — 320 грамм;
- сахар — 200 грамм;
- вода — 125 миллилитров;
- подсолнечное масло — 160 миллилитров.
Халва в домашних условиях.Пошаговый рецепт
- Семечки пожарить, пропустить через мясорубку.
- Муку также пожарить на сковородке без масла, довести до золотистого цвета.
- Перемешать муку и семечки.
- Воду ставим на огонь в кастрюльке и добавляем сахар, варим 10 минут после закипания, доводим до средней густоты.
- Сироп блендером перемешиваем с семечками, добавляем подсолнечное масло.
- Доводим до однородной консистенции и выкладываем в форму, застеленную пищевой пленкой, разравниваем и придавливаем.
- Сверху накрываем плоской крышкой и ставим под пресс.
- Отправляем в холодильник на 5 часов.
- Блюдо готово!
Приятного аппетита!
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