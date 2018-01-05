Салат со свиным языком, грецкими орехами и шампиньонами

Ингредиенты:

язык свиной — 600 г,

шампиньоны — 200-250 г,

растительное масло - 1 ст. л.,

горчица - 1 ч. л.,

грецкие орехи рубленые - 1/2 стакана,

майонез (легкий) — 100 мл,

соль -1-2 щепотки,

зелень укропа и петрушки — по вкусу.

Что делать:

1. Свиной язык тщательно промыть. В небольшой кастрюле отварить свиной язык до готовности. Добавить в процессе варки немного соли (не пересолить).

2. На разделочной доске острым ножом нарезать свиной язык тонкой соломкой. Шампиньоны промыть в проточной воде, обсушить и тоже нарезать тонкой соломкой.

3. Обжарить все на растительном масле до золотистого цвета.

4. Мелко нарезать зелень укропа и петрушки.

5. Язык соединить с шампиньонами, зеленью и орехами, заправить салат майонезом, смешанным с горчицей. Выложить салат на широкое блюдо. Украсить зеленью петрушки и укропа и измельченными грецкими орехами и подать.