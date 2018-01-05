Салат со свиным языком, грецкими орехами и шампиньонами

Ингредиенты:
- язык свиной — 600 г,
- шампиньоны — 200-250 г,
- растительное масло - 1 ст. л.,
- горчица - 1 ч. л.,
- грецкие орехи рубленые - 1/2 стакана,
- майонез (легкий) — 100 мл,
- соль -1-2 щепотки,
- зелень укропа и петрушки — по вкусу.
Что делать:
1. Свиной язык тщательно промыть. В небольшой кастрюле отварить свиной язык до готовности. Добавить в процессе варки немного соли (не пересолить).
2. На разделочной доске острым ножом нарезать свиной язык тонкой соломкой. Шампиньоны промыть в проточной воде, обсушить и тоже нарезать тонкой соломкой.
3. Обжарить все на растительном масле до золотистого цвета.
4. Мелко нарезать зелень укропа и петрушки.
5. Язык соединить с шампиньонами, зеленью и орехами, заправить салат майонезом, смешанным с горчицей. Выложить салат на широкое блюдо. Украсить зеленью петрушки и укропа и измельченными грецкими орехами и подать.
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