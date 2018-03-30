В холодный день, не зависимо от сезона, всегда хочется порадовать себя чем-то горячим, согревающим, съесть какой-то сладкий шоколадный десерт. С такой задачей легко справляются различные шоколадные напитки. Они насыщают, согревают и приносят удовольствие. Такие напитки готовят либо на основе шоколада, или с применением какао-порошка.

В этом рецепте предлагаю приготовить густой шоколадный напиток, а если увеличить норму крахмала, то напиток превратится по вкусу в шоколадный пудинг. Здесь всё элементарно и просто, а главное - быстро. Ну, что, готовим?