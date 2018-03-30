Четыре вкуса

307 486 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Густой шоколадный напиток

густой шоколадный напиток

Ингредиенты

250 мл молоко
10 гр. какао
2 стол. лож. сахар
8 гр. крахмал
щепотка ваниль
щепотка корица

В холодный день, не зависимо от сезона, всегда хочется порадовать себя чем-то горячим, согревающим, съесть какой-то сладкий шоколадный десерт. С такой задачей легко справляются различные шоколадные напитки. Они насыщают, согревают и приносят удовольствие. Такие напитки готовят либо на основе шоколада, или с применением какао-порошка.

В этом рецепте предлагаю приготовить густой шоколадный напиток, а если увеличить норму крахмала, то напиток превратится по вкусу в шоколадный пудинг. Здесь всё элементарно и просто, а главное - быстро. Ну, что, готовим?

  1. Для приготовления напитка понадобится: 250мл молока, 10гр. какао, 8гр. крахмала, 2 столовые ложки сахара(или по вкусу), щепотка ванили, щепотка корицы
    1.для напитка
  2. Какао смешиваем с сахаром, ванилью и корицей. Для лучшего объединения, чтобы не было комочков, какао лучше просеять через ситечко.
    2.какао сахар
  3. 200мл молока наливаем в кастрюльку, добавляем смесь с какао, хорошо перемешиваем. Ставим смесь на слабый огонь, тщательно перемешивая, доводим до кипения. Если всё будем делать правильно, комочков не будет.
    3.до кипения
  4. В оставшиеся 50мл холодного молока добавляем крахмал, хорошо перемешиваем.
    4.крахмал молоко
  5. Выливаем полученную крахмальную смесь в кипящий на слабом огне шоколадный напиток, непрерывно помешиваем до загустения. Снимаем с огня.
    5.крахмальная смесь
  6. Густой горячий шоколадный напиток готов. Из этого количества ингредиентов получается одна большая чашка напитка или две маленьких. Приятного аппетита!
    6.напиток готов

Лариса Троцюк

Ссылка на первоисточник
Выпечка и десертыНапитки
Обсудить

Картина дня

наверх