Ингредиенты
|250 мл
|молоко
|10 гр.
|какао
|2 стол. лож.
|сахар
|8 гр.
|крахмал
|щепотка
|ваниль
|щепотка
|корица
В холодный день, не зависимо от сезона, всегда хочется порадовать себя чем-то горячим, согревающим, съесть какой-то сладкий шоколадный десерт. С такой задачей легко справляются различные шоколадные напитки. Они насыщают, согревают и приносят удовольствие. Такие напитки готовят либо на основе шоколада, или с применением какао-порошка.
В этом рецепте предлагаю приготовить густой шоколадный напиток, а если увеличить норму крахмала, то напиток превратится по вкусу в шоколадный пудинг. Здесь всё элементарно и просто, а главное - быстро. Ну, что, готовим?
- Для приготовления напитка понадобится: 250мл молока, 10гр. какао, 8гр. крахмала, 2 столовые ложки сахара(или по вкусу), щепотка ванили, щепотка корицы
- Какао смешиваем с сахаром, ванилью и корицей. Для лучшего объединения, чтобы не было комочков, какао лучше просеять через ситечко.
- 200мл молока наливаем в кастрюльку, добавляем смесь с какао, хорошо перемешиваем. Ставим смесь на слабый огонь, тщательно перемешивая, доводим до кипения. Если всё будем делать правильно, комочков не будет.
- В оставшиеся 50мл холодного молока добавляем крахмал, хорошо перемешиваем.
- Выливаем полученную крахмальную смесь в кипящий на слабом огне шоколадный напиток, непрерывно помешиваем до загустения. Снимаем с огня.
- Густой горячий шоколадный напиток готов. Из этого количества ингредиентов получается одна большая чашка напитка или две маленьких. Приятного аппетита!
Лариса Троцюк
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