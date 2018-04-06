Паштет из куриной печени с коньяком и изюмом

Свой первый паштет я решила приготовить по Аниному рецепту. На приготовление ушло около 30 минут, паштет получился нежным, очень вкусным и ароматным. После такого паштета покупать магазинный совершенно не хочется:). У него очень гармоничный вкус, не пугайтесь присутствия изюма, он прекрасно дополняет паштет сладкой ноткой. А если добавить ягоды клюквы или брусники, появляется еще и кислая нотка, что делает паштет необычным, сгармонированным и очень вкусным.

Ингредиенты: Куриная печень — 500 г

Сметана — 100 мл

Лук – порей (или репчатый) — 1

Сливочное масло — 50 г + 2 ст.л.

Плавленый сыр — 50 г

Изюм — 2 ст.л.

Соль — 0.5 ч.л.

Перец — 0.5 ч.л.

Коньяк — 2 ст.л.

Апельсиновая цедра — 1 — 2 ч.л.

Апельсиновый сок — 1 ст.л.

Лук — резанец (нарезанный) — 2 — 4 ст.л.

Брусника или клюква — по желанию Инструкция Изюм замачиваем в коньяке и оставляем пропитываться. Куриную печень моем, обсушиваем и нарезаем на кусочки. Разогреваем в сковороде 2 ст.л. слив. масла и обжариваем печень с нарезанным луком пореем или луковицей. Не пережарьте печень, как только появится корочка, сразу снимайте с огня. Измельчаем печень с луком в блендере или комбайне. Затем добавляем сливочное масло, плавленый сыр, сметану, лук – резанец, апельсиновый сок и цедру и снова взбиваем. Добавляем пропитанный коньяком изюм и перемешиваем паштет вручную. Солим и перчим и отправляем в холодильник на 1 час. Перед подачей можно посыпать брусникой или клюквой.