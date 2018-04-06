Паштет из куриной печени с коньяком и изюмом

Свой первый паштет я решила приготовить по Аниному рецепту. На приготовление ушло около 30 минут, паштет получился нежным, очень вкусным и ароматным. После такого паштета покупать магазинный совершенно не хочется:). У него очень гармоничный вкус, не пугайтесь присутствия изюма, он прекрасно дополняет паштет сладкой ноткой. А если добавить ягоды клюквы или брусники, появляется еще и кислая нотка, что делает паштет необычным, сгармонированным и очень вкусным.
Ингредиенты:
- Куриная печень — 500 г
- Сметана — 100 мл
- Лук – порей (или репчатый) — 1
- Сливочное масло — 50 г + 2 ст.л.
- Плавленый сыр — 50 г
- Изюм — 2 ст.л.
- Соль — 0.5 ч.л.
- Перец — 0.5 ч.л.
- Коньяк — 2 ст.л.
- Апельсиновая цедра — 1 — 2 ч.л.
- Апельсиновый сок — 1 ст.л.
- Лук — резанец (нарезанный) — 2 — 4 ст.л.
- Брусника или клюква — по желанию
Инструкция
- Изюм замачиваем в коньяке и оставляем пропитываться.
- Куриную печень моем, обсушиваем и нарезаем на кусочки. Разогреваем в сковороде 2 ст.л. слив. масла и обжариваем печень с нарезанным луком пореем или луковицей.
- Не пережарьте печень, как только появится корочка, сразу снимайте с огня. Измельчаем печень с луком в блендере или комбайне.
- Затем добавляем сливочное масло, плавленый сыр, сметану, лук – резанец, апельсиновый сок и цедру и снова взбиваем. Добавляем пропитанный коньяком изюм и перемешиваем паштет вручную. Солим и перчим и отправляем в холодильник на 1 час. Перед подачей можно посыпать брусникой или клюквой.
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