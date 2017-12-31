Четыре вкуса

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Торт "Мандарины на снегу"

Торт "Мандарины на снегу"

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • Яйцо-2шт
  • Масло сливочное-50гр
  • мед-1 полная ст.л.
  • сахар-1/2 стакана
  • соль-на кончике ножа
  • сода-1ч.л.без верха
  • мука
  • Глазурь:
  • сметана-2ст.л.с верхом
  • сахар-2 ст.л.
  • какао-2 ст.л.
  • масло сливочное-немного
  • Крем:
  • сгущенка-1 банка,либо заварной по вкусу.
  • Мандарины-2-3 шт.
  • Кокосовая стружка,белая.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  • Яйца, сахар, мед, масло, соль. сода - перемешать и варить на водяной бане до появления пузырьков. Снять, немного остудить, добавить муки до густого шара. Разделить шар на 8 частей. Из каждой части раскатать 8 лепешек. Нагреть духовку до 230 гр. Нагреть форму для выпечки коржей. Положить корж на горячую форму, аккуратно расправить, чтобы получился корж с ровными краями. Испечь все 8 коржей. Остудить.
  • Приготовить крем. Можно просто вареной сгущенкой. Можно приготовить самой. Например:
    сварить сладкий молочный кисель, остудить. Добавить 200гр. сл. масла и взбить хорошенько.
  • Сложить коржи друг на друга,смазывая кремом (кроме верхнего). Выровнять ножом края,срезая неровности. Обрезки раскрошить и обмазать ими края торта. Залить верхний корж глазурью. Обсыпать кокосовой стружкой и украсить дольками мандаринов, очищенных от прожилок. P.S/Крем ,между коржами, можно посыпать измельченным грецким орехом.
    Будет вкуснее.
  • Глазурь: смешать 2 полные столовые ложки сметаны с 2 ст.ложками сахара, 2 ст.ложками(без верха) какао, сливочным маслом - 15-20 гр. Можно добавить ваниль для любителей. Все перемешать и варить до загустения (до состояния густой сметаны) и быстро выложить на корж. Вкусненько, сладенько и без особой возни. ПРИЯТНОГО АППЕТИТА. С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2018 ГОДОМ!!!
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Выпечка и десерты
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