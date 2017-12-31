Торт "Мандарины на снегу"
ИНГРЕДИЕНТЫ
- Яйцо-2шт
- Масло сливочное-50гр
- мед-1 полная ст.л.
- сахар-1/2 стакана
- соль-на кончике ножа
- сода-1ч.л.без верха
- мука
- Глазурь:
- сметана-2ст.л.с верхом
- сахар-2 ст.л.
- какао-2 ст.л.
- масло сливочное-немного
- Крем:
- сгущенка-1 банка,либо заварной по вкусу.
- Мандарины-2-3 шт.
- Кокосовая стружка,белая.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
-
Яйца, сахар, мед, масло, соль. сода - перемешать и варить на водяной бане до появления пузырьков. Снять, немного остудить, добавить муки до густого шара. Разделить шар на 8 частей. Из каждой части раскатать 8 лепешек. Нагреть духовку до 230 гр. Нагреть форму для выпечки коржей. Положить корж на горячую форму, аккуратно расправить, чтобы получился корж с ровными краями. Испечь все 8 коржей. Остудить.
-
Приготовить крем. Можно просто вареной сгущенкой. Можно приготовить самой. Например:
сварить сладкий молочный кисель, остудить. Добавить 200гр. сл. масла и взбить хорошенько.
-
Сложить коржи друг на друга,смазывая кремом (кроме верхнего). Выровнять ножом края,срезая неровности. Обрезки раскрошить и обмазать ими края торта. Залить верхний корж глазурью. Обсыпать кокосовой стружкой и украсить дольками мандаринов, очищенных от прожилок. P.S/Крем ,между коржами, можно посыпать измельченным грецким орехом.
Будет вкуснее.
-
Глазурь: смешать 2 полные столовые ложки сметаны с 2 ст.ложками сахара, 2 ст.ложками(без верха) какао, сливочным маслом - 15-20 гр. Можно добавить ваниль для любителей. Все перемешать и варить до загустения (до состояния густой сметаны) и быстро выложить на корж. Вкусненько, сладенько и без особой возни. ПРИЯТНОГО АППЕТИТА. С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2018 ГОДОМ!!!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии