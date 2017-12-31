Торт "Мандарины на снегу"

Яйца, сахар, мед, масло, соль. сода - перемешать и варить на водяной бане до появления пузырьков. Снять, немного остудить, добавить муки до густого шара. Разделить шар на 8 частей. Из каждой части раскатать 8 лепешек. Нагреть духовку до 230 гр. Нагреть форму для выпечки коржей. Положить корж на горячую форму, аккуратно расправить, чтобы получился корж с ровными краями. Испечь все 8 коржей. Остудить.

Приготовить крем. Можно просто вареной сгущенкой. Можно приготовить самой. Например:

сварить сладкий молочный кисель, остудить. Добавить 200гр. сл. масла и взбить хорошенько.

Будет вкуснее. Сложить коржи друг на друга,смазывая кремом (кроме верхнего). Выровнять ножом края,срезая неровности. Обрезки раскрошить и обмазать ими края торта. Залить верхний корж глазурью. Обсыпать кокосовой стружкой и украсить дольками мандаринов, очищенных от прожилок. P.S/Крем ,между коржами, можно посыпать измельченным грецким орехом.Будет вкуснее.