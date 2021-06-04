Четыре вкуса

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Альтернатива окрошке

Фото к рецепту: Свекольник с хреном на кефире. альтернатива окрошке

Ингредиенты

  • вареная или запечённая свекла - 300 г.
  • свежие огурцы - 200 г.
  • вареные яйца - 3 шт.
  • кефир - 500 мл.
  • тертый хрен: -1 ч.л.
  • минеральная вода - 250 мл.
  • зеленый лук, укроп - пучок
  • соль
  • сметана по желанию

Рецепт приготовления

Этот суп - то что нужно в жаркий день. Его рецепт очень универсален и в суп можно добавлять разные ингредиенты. не забывая про свеклу.

1. Отварите свеклу.

2. Дайте остыть, очистите от кожицы, натрите на крупной терке

3. Натрите огурцы и добавьте в кастрюлю со свеклой.

4. Вареные яйца очистите от скорлупы, отделите желтки от белков. Белки порежьте кубиками помельче и положите к свекле и огурцам.

5. Зеленый лук и укроп порежьте очень мелко. Переложите в подходящую кастрюлю.

Посолите, добавьте желтки и хрен, разомните вилкой. В процессе зелень выделит сок, пропитается солью и сделает свекольник в разы вкуснее.

Добавьте в заправку немного кефира и перемешайте.

6. Заправкуи свекольник уберите в холодильник на пару часов.

7. Выложите свекольник в тарелки, добавьте заправку и залейте по вкусу кефиром и минералкой.

Можно положить половинки отварного яйца в каждую тарелку.

Кушать подано!

Фото рецепта

Свекольник с хреном на кефире. альтернатива окрошке: фото шаг 1Свекольник с хреном на кефире. альтернатива окрошке: фото шаг 2Свекольник с хреном на кефире. альтернатива окрошке: фото шаг 3Свекольник с хреном на кефире. альтернатива окрошке: фото шаг 4Свекольник с хреном на кефире. альтернатива окрошке: фото шаг 5Свекольник с хреном на кефире. альтернатива окрошке: фото шаг 6Свекольник с хреном на кефире. альтернатива окрошке: фото шаг 7Свекольник с хреном на кефире. альтернатива окрошке: фото шаг 8

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