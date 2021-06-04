Альтернатива окрошке

Рецепт приготовления

Этот суп - то что нужно в жаркий день. Его рецепт очень универсален и в суп можно добавлять разные ингредиенты. не забывая про свеклу.

1. Отварите свеклу.

2. Дайте остыть, очистите от кожицы, натрите на крупной терке

3. Натрите огурцы и добавьте в кастрюлю со свеклой.

4. Вареные яйца очистите от скорлупы, отделите желтки от белков. Белки порежьте кубиками помельче и положите к свекле и огурцам.

5. Зеленый лук и укроп порежьте очень мелко. Переложите в подходящую кастрюлю.

Посолите, добавьте желтки и хрен, разомните вилкой. В процессе зелень выделит сок, пропитается солью и сделает свекольник в разы вкуснее.

Добавьте в заправку немного кефира и перемешайте.

6. Заправкуи свекольник уберите в холодильник на пару часов.

7. Выложите свекольник в тарелки, добавьте заправку и залейте по вкусу кефиром и минералкой.

Можно положить половинки отварного яйца в каждую тарелку.

Кушать подано!