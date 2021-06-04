Альтернатива окрошке

Ингредиенты
- вареная или запечённая свекла - 300 г.
- свежие огурцы - 200 г.
- вареные яйца - 3 шт.
- кефир - 500 мл.
- тертый хрен: -1 ч.л.
- минеральная вода - 250 мл.
- зеленый лук, укроп - пучок
- соль
- сметана по желанию
Рецепт приготовления
Этот суп - то что нужно в жаркий день. Его рецепт очень универсален и в суп можно добавлять разные ингредиенты. не забывая про свеклу.
1. Отварите свеклу.
2. Дайте остыть, очистите от кожицы, натрите на крупной терке
3. Натрите огурцы и добавьте в кастрюлю со свеклой.
4. Вареные яйца очистите от скорлупы, отделите желтки от белков. Белки порежьте кубиками помельче и положите к свекле и огурцам.
5. Зеленый лук и укроп порежьте очень мелко. Переложите в подходящую кастрюлю.
Посолите, добавьте желтки и хрен, разомните вилкой. В процессе зелень выделит сок, пропитается солью и сделает свекольник в разы вкуснее.
Добавьте в заправку немного кефира и перемешайте.
6. Заправкуи свекольник уберите в холодильник на пару часов.
7. Выложите свекольник в тарелки, добавьте заправку и залейте по вкусу кефиром и минералкой.
Можно положить половинки отварного яйца в каждую тарелку.
Кушать подано!
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