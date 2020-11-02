Восхитительные фаршированные баклажаны

Предлагаем приготовить простое блюдо из фарша с баклажанами. Оно отлично подходит к обеду, ужину или даже к праздничному столу. Блюдо потрясающе аппетитно смотрится, получается сытным и очень вкусным.
Необходимые продукты
- 500 грамм фарша
- 1 килограмм баклажанов
- 1 луковица
- растительное масло
- соль, перец по вкусу
Для соуса
- 2 помидора
- 3 зубчика чеснока
- 1 чайная ложка копченой паприки
- соль
- зелень
Начинаем приготовление
- У баклажанов срезаем верхнюю часть и удаляем серединку. Формируя небольшие лодочки и кладем в слегка подсоленную воду.
- Мякоть баклажанов нарезаем небольшими кубиками.
- Лук чистим, нарезаем мелкими кусочками и обжариваем до золотистого цвета.
- В миску кладем фарш, добавляем баклажаны, лук, соль и перец по вкусу. Все хорошо перемешиваем.
- Баклажаны просушиваем бумажным полотенцем и фаршируем начинкой. Перекладываем их в форму для выпечки.
- Помидоры очищаем от кожуры удобным способом, а потом нарезаем кубиком. Кладем их на сковороду и тушим 3-4 минуты. Солим по вкусу, добавляем измельченный чеснок и копченую паприку. Все перемешиваем и тушим 2 минуты.
- Готовый соус перемалываем в блендере до однородной массы. Затем выливаем его на баклажаны.
- Заготовку ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекаем в течение 30 минут.
- Потом присыпаем зеленью, перекладываем на тарелку и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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