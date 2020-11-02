Восхитительные фаршированные баклажаны

Предлагаем приготовить простое блюдо из фарша с баклажанами. Оно отлично подходит к обеду, ужину или даже к праздничному столу. Блюдо потрясающе аппетитно смотрится, получается сытным и очень вкусным.

Необходимые продукты

500 грамм фарша

1 килограмм баклажанов

1 луковица

растительное масло

соль, перец по вкусу

Для соуса

2 помидора

3 зубчика чеснока

1 чайная ложка копченой паприки

соль

зелень

Начинаем приготовление

У баклажанов срезаем верхнюю часть и удаляем серединку. Формируя небольшие лодочки и кладем в слегка подсоленную воду. Мякоть баклажанов нарезаем небольшими кубиками. Лук чистим, нарезаем мелкими кусочками и обжариваем до золотистого цвета. В миску кладем фарш, добавляем баклажаны, лук, соль и перец по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Баклажаны просушиваем бумажным полотенцем и фаршируем начинкой. Перекладываем их в форму для выпечки. Помидоры очищаем от кожуры удобным способом, а потом нарезаем кубиком. Кладем их на сковороду и тушим 3-4 минуты. Солим по вкусу, добавляем измельченный чеснок и копченую паприку. Все перемешиваем и тушим 2 минуты. Готовый соус перемалываем в блендере до однородной массы. Затем выливаем его на баклажаны. Заготовку ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекаем в течение 30 минут. Потом присыпаем зеленью, перекладываем на тарелку и подаем к столу.

Приятного аппетита!