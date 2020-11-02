Четыре вкуса

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Восхитительные фаршированные баклажаны

Предлагаем приготовить простое блюдо из фарша с баклажанами. Оно отлично подходит к обеду, ужину или даже к праздничному столу. Блюдо потрясающе аппетитно смотрится, получается сытным и очень вкусным.

Необходимые продукты

  • 500 грамм фарша
  • 1 килограмм баклажанов
  • 1 луковица
  • растительное масло
  • соль, перец по вкусу

Для соуса

  • 2 помидора
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 чайная ложка копченой паприки
  • соль
  • зелень

Начинаем приготовление

  1. У баклажанов срезаем верхнюю часть и удаляем серединку. Формируя небольшие лодочки и кладем в слегка подсоленную воду.
  2. Мякоть баклажанов нарезаем небольшими кубиками.
  3. Лук чистим, нарезаем мелкими кусочками и обжариваем до золотистого цвета.
  4. В миску кладем фарш, добавляем баклажаны, лук, соль и перец по вкусу. Все хорошо перемешиваем.
  5. Баклажаны просушиваем бумажным полотенцем и фаршируем начинкой. Перекладываем их в форму для выпечки.
  6. Помидоры очищаем от кожуры удобным способом, а потом нарезаем кубиком. Кладем их на сковороду и тушим 3-4 минуты. Солим по вкусу, добавляем измельченный чеснок и копченую паприку. Все перемешиваем и тушим 2 минуты.
  7. Готовый соус перемалываем в блендере до однородной массы. Затем выливаем его на баклажаны.
  8. Заготовку ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекаем в течение 30 минут.
  9. Потом присыпаем зеленью, перекладываем на тарелку и подаем к столу.

Восхитительные фаршированные баклажаны

Приятного аппетита!

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