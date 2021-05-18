Зеленые щи с крапивой

Рецепт приготовления

Поставьте кастрюлю на плиту и положите в нее тщательно промытые говяжьи ребра. Варите ребрышки до готовности на среднем огне. Как только появляется пена, обязательно ее уберите.

Пока варятся ребра, приступим к остальным ингредиентам. Крапиву переберите, когда работаете с крапивой, лучше надеть перчатки чтобы не обжечь пальцы, оторвите листочки от стебля. Положите их в чашу, а палочки выбросите - они не нужны. Листочки крапивы промойте в холодной проточной воде и потом залейте крутым кипятком. Как только все листочки станут яркого зеленого цвета, откиньте крапиву на дуршлаг и дайте стечь воде. Картошку нажьте средним кубиком, морковку и лук мелким кубиком.

Ребрышки выарим ровно один час. Извлеките их из бульона, а на их место положите картофель, морковь и лук, добавьте соль, копченую паприку и черный перец. Варите до готовности картофеля. Сржьте с ребрышек мясо и нарежьте его порционно.

Как только картошка сварилась, положите туда мясо и крапиву. Одно яйцо разбейте в кружку, взбейте его вилкой, и по кругу размешивая суп, тонкой струйкой влейте в него яйцо. Перемешайте, добавьте лавровый лист варите 5 минут. Через пять минут посыпьте нарезанной петрушкой, накройте крышкой, выключите плиту и не снимая с плиты, дайте супу настояться 10 минут.

Кушать подано!