Домашний майонез за 1 минуту

Ингредиенты
- растительное масло — 150 мл.
- соль — 1/4 ч.л.
- сахар — 1/2 ч.л.
- горчица — 1 ч.л.
- лимонный сок — 1 ст.л.
- 1 яйцо (или 75 мл. молока, можно соевого)
Пошаговый рецепт приготовления
В банку, или любую удобную ёмкость отправить растительное масло, соль, сахар, горчицу, лимонный сок и яйцо.
Яйцо можно заменить на молоко — 75 мл, для веганского майонеза можно соевое.
Получится ничем не хуже.
Затем погружным блендером взблендерить до однородности, где-то секунд 20.
И майонез готов! Приятного! :)
Дополнительная информация
Часто покупаете Майонез? Зачем?) Он легко готовится дома из простых продуктов всего за 1 минуту — без добавления подозрительных жиров и эмульгаторов. Отличный способ удивить гостей за новогодним столом. Также спасение в случае, когда закончился майонез, а бежать в магазин совсем не хочется. Приятного!
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