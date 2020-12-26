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Домашний майонез за 1 минуту

Фото к рецепту: Домашний майонез за 1 минуту

Ингредиенты

  • растительное масло — 150 мл.
  • соль — 1/4 ч.л.
  • сахар — 1/2 ч.л.
  • горчица — 1 ч.л.
  • лимонный сок — 1 ст.л.
  • 1 яйцо (или 75 мл. молока, можно соевого)

Пошаговый рецепт приготовления

В банку, или любую удобную ёмкость отправить растительное масло, соль, сахар, горчицу, лимонный сок и яйцо.

Яйцо можно заменить на молоко — 75 мл, для веганского майонеза можно соевое.

Получится ничем не хуже.

Затем погружным блендером взблендерить до однородности, где-то секунд 20.

И майонез готов! Приятного! :)

Дополнительная информация

Часто покупаете Майонез? Зачем?) Он легко готовится дома из простых продуктов всего за 1 минуту — без добавления подозрительных жиров и эмульгаторов. Отличный способ удивить гостей за новогодним столом. Также спасение в случае, когда закончился майонез, а бежать в магазин совсем не хочется. Приятного! 

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