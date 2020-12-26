Домашний майонез за 1 минуту

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Часто покупаете Майонез? Зачем?) Он легко готовится дома из простых продуктов всего за 1 минуту — без добавления подозрительных жиров и эмульгаторов. Отличный способ удивить гостей за новогодним столом. Также спасение в случае, когда закончился майонез, а бежать в магазин совсем не хочется. Приятного!