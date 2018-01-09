3 вкусных напитка, которыми полезно заменить обычный сок

Напитки, приготовленные самостоятельно, намного полезнее тех, которые стоят на полке в супермаркете.
Зимой важно не просто утолять жажду, а получать из напитков еще и максимальную пользу, в частности – витамин С, который укрепляет иммунитет и оберегает от простуды. Предлагаем тебе несколько чудесный вариантов напитков, которые согреют в холод, а также будут очень полезными зимой.
Компот из апельсина и лимона
Готовится такой напиток всего полчаса, при этом имеет освежающий вкус с кислинкой и массу витаминов. То, что нужно в зимнюю стужу!
Ингредиенты:
- 1 лимон
- 1 лимон
- 4 л воды
- 3 ст. л. сахара
- 3 ст.л. меда
Приготовление:
- Апельсин и лимон тщательно промой, удали все косточки.
- Цитрусовые нарежь тонкими кружочками.
- Все продукты сложи в кастрюлю, засыпь 3 столовыми ложками сахара и чуть-чуть подави их вилкой, чтобы начали давать сок.
- Добавь в кастрюлю к цитрусам 4 литра холодной воды, поставь на огонь и доведи до кипения.
- После того, как компот немного остынет, добавь в него 3 столовые ложки меда.
Морс из клюквы
В Киевской Руси клюкву называли «северным лимоном» за большое содержание в ней витамина С, лимонную и хинную кислоты.
Ингредиенты:
- 200 г клюквы
- 0, 5 стакана сахара
- 1 литр воды
Приготовление:
- Клюкву нужно помыть, перебрать, выложить в кастрюлю.
- Ягоды залей водой, добавь сахар, поставь на средний огонь.
- Разнообразить компот из клюквы можно цитрусовыми. Для это следует добавить в компот половину апельсина, цедру 1 мандарина, несколько корок лимона и ванильный сахар.
- Морс нужно варить 30 минут.
Узвар из чернослива
Зима – пора сухофруктов! С ними полезно готовить каши, добавлять в выпечку, а также готовить напитки вместе со специями и пряностями.
Ингредиенты:
- 300 г чернослива
- 1 стакан сахарного песка
- 1 литр воды
Приготовление:
- Помой сушеные плоды, положи их в кастрюлю с водой и доведи до кипения.
- Постепенно всыпай сахар, постоянно перемешивая напиток.
- Варить узвар нужно на слабом огне, до тех пор, пока чернослив не станет мягким – около 30 минут.
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