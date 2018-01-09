Четыре вкуса

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3 вкусных напитка, которыми полезно заменить обычный сок

Напитки, приготовленные самостоятельно, намного полезнее тех, которые стоят на полке в супермаркете.

Зимой важно не просто утолять жажду, а получать из напитков еще и максимальную пользу, в частности – витамин С, который укрепляет иммунитет и оберегает от простуды. Предлагаем тебе несколько чудесный вариантов напитков, которые согреют в холод, а также будут очень полезными зимой.

Компот из апельсина и лимона

Готовится такой напиток всего полчаса, при этом имеет освежающий вкус с кислинкой и массу витаминов. То, что нужно в зимнюю стужу!

Компот из апельсина

Ингредиенты:

  • 1 лимон
  • 1 лимон
  • 4 л воды
  • 3 ст. л. сахара
  • 3 ст.л. меда

Приготовление:

  • Апельсин и лимон тщательно промой, удали все косточки.
  • Цитрусовые нарежь тонкими кружочками.
  • Все продукты сложи в кастрюлю, засыпь 3 столовыми ложками сахара и чуть-чуть подави их вилкой, чтобы начали давать сок.
  • Добавь в кастрюлю к цитрусам 4 литра холодной воды, поставь на огонь и доведи до кипения.
  • После того, как компот немного остынет, добавь в него 3 столовые ложки меда.

Морс из клюквы

В Киевской Руси клюкву называли «северным лимоном» за большое содержание в ней витамина С, лимонную и хинную кислоты.

Клюквенный морс

Ингредиенты:

  • 200 г клюквы
  • 0, 5 стакана сахара
  • 1 литр воды

Приготовление:

  • Клюкву нужно помыть, перебрать, выложить в кастрюлю.
  • Ягоды залей водой, добавь сахар, поставь на средний огонь.
  • Разнообразить компот из клюквы можно цитрусовыми. Для это следует добавить в компот половину апельсина, цедру 1 мандарина, несколько корок лимона и ванильный сахар.
  • Морс нужно варить 30 минут.

Узвар из чернослива

Зима – пора сухофруктов! С ними полезно готовить каши, добавлять в выпечку, а также готовить напитки вместе со специями и пряностями.

Узвар из чернослива

Ингредиенты:

  • 300 г чернослива
  • 1 стакан сахарного песка
  • 1 литр воды

Приготовление:

  • Помой сушеные плоды, положи их в кастрюлю с водой и доведи до кипения.
  • Постепенно всыпай сахар, постоянно перемешивая напиток.
  • Варить узвар нужно на слабом огне, до тех пор, пока чернослив не станет мягким – около 30 минут.
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