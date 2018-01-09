3 вкусных напитка, которыми полезно заменить обычный сок

Напитки, приготовленные самостоятельно, намного полезнее тех, которые стоят на полке в супермаркете.

Зимой важно не просто утолять жажду, а получать из напитков еще и максимальную пользу, в частности – витамин С, который укрепляет иммунитет и оберегает от простуды. Предлагаем тебе несколько чудесный вариантов напитков, которые согреют в холод, а также будут очень полезными зимой.

Компот из апельсина и лимона

Готовится такой напиток всего полчаса, при этом имеет освежающий вкус с кислинкой и массу витаминов. То, что нужно в зимнюю стужу!

Ингредиенты:

1 лимон

1 лимон

4 л воды

3 ст. л. сахара

3 ст.л. меда

Приготовление:

Апельсин и лимон тщательно промой, удали все косточки.

Цитрусовые нарежь тонкими кружочками.

Все продукты сложи в кастрюлю, засыпь 3 столовыми ложками сахара и чуть-чуть подави их вилкой, чтобы начали давать сок.

Добавь в кастрюлю к цитрусам 4 литра холодной воды, поставь на огонь и доведи до кипения.

После того, как компот немного остынет, добавь в него 3 столовые ложки меда.

Морс из клюквы

В Киевской Руси клюкву называли «северным лимоном» за большое содержание в ней витамина С, лимонную и хинную кислоты.

Ингредиенты:

200 г клюквы

0, 5 стакана сахара

1 литр воды

Приготовление:

Клюкву нужно помыть, перебрать, выложить в кастрюлю.

Ягоды залей водой, добавь сахар, поставь на средний огонь.

Разнообразить компот из клюквы можно цитрусовыми. Для это следует добавить в компот половину апельсина, цедру 1 мандарина, несколько корок лимона и ванильный сахар.

Морс нужно варить 30 минут.

Узвар из чернослива

Зима – пора сухофруктов! С ними полезно готовить каши, добавлять в выпечку, а также готовить напитки вместе со специями и пряностями.

Ингредиенты:

300 г чернослива

1 стакан сахарного песка

1 литр воды

Приготовление: