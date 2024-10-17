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Четыре вкуса

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Вкусная уха из мяса петуха

Фото к рецепту: Уха из петуха

Ингредиенты

на 3-х литровую кастрюлю:

окорочок куриный – 1 шт. (400 г)

лосось филе – 800 г

картофель - 400 г

морковь – 100 г

репчатый лук – 1 шт. (50 г)

укроп – 1 пучок

петрушка – 1 пучок

душистый перец - 3 горошины

чёрный перец – 5-8 горошин

лавровый лист – 1 шт

соль

лимон

острый перец

Рецепт приготовления

Окорочок помыть и отварить подсоленной воде с маленькой очищенной луковицей, лавровым листом, чёрным и душистым перцем горошком.

Варить после закипания под крышкой на среднем огне 40 минут, снимая накипь.

Пока варится бульон, очистить рыбу от костей, нарезать, чтоб кусочек рыбы помещался в ложку.

Почистить картофель и морковь. Нарезать средним кубиком.

Когда бульон сварится извлечь курицу, лук и лавровый лист.

На их место загрузить нарезанные картофель и морковь.

Варить после закипания 15 минут.

Затем добавить рыбу.

Когда уха закипит варить ещё с четверть часа.

Затем выключить плиту, добавить мелко нарезанный свежий укроп.

Накрыть крышкой и дать настояться ещё 10 минут.

* Любители прибавляют в эту уху острый перец. Отдельно можно подать пол ломтики лимона, очищенного от кожицы и зерен. Некоторые любят добавлять в тарелку и зеленый, мелко нарубленный лук.

Кушать подано!

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