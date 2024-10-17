Вкусная уха из мяса петуха

Ингредиенты
на 3-х литровую кастрюлю:
окорочок куриный – 1 шт. (400 г)
лосось филе – 800 г
картофель - 400 г
морковь – 100 г
репчатый лук – 1 шт. (50 г)
укроп – 1 пучок
петрушка – 1 пучок
душистый перец - 3 горошины
чёрный перец – 5-8 горошин
лавровый лист – 1 шт
соль
лимон
острый перец
Рецепт приготовления
Окорочок помыть и отварить подсоленной воде с маленькой очищенной луковицей, лавровым листом, чёрным и душистым перцем горошком.
Варить после закипания под крышкой на среднем огне 40 минут, снимая накипь.
Пока варится бульон, очистить рыбу от костей, нарезать, чтоб кусочек рыбы помещался в ложку.
Почистить картофель и морковь. Нарезать средним кубиком.
Когда бульон сварится извлечь курицу, лук и лавровый лист.
На их место загрузить нарезанные картофель и морковь.
Варить после закипания 15 минут.
Затем добавить рыбу.
Когда уха закипит варить ещё с четверть часа.
Затем выключить плиту, добавить мелко нарезанный свежий укроп.
Накрыть крышкой и дать настояться ещё 10 минут.
* Любители прибавляют в эту уху острый перец. Отдельно можно подать пол ломтики лимона, очищенного от кожицы и зерен. Некоторые любят добавлять в тарелку и зеленый, мелко нарубленный лук.
Кушать подано!
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