Татарский пирог «Лимонник» трехслойный

Лимонник трехслойный обалденный пирог!

Это мой любимый пирог, готова есть его каждый день!

Состав:

Мука пшеничная — 2 стакана

Сахарный песок — 120 гр.

Мед — 120 гр.

Молоко — 150 мл

Масло сливочное — 200 гр.

Сухие дрожжи — 7 гр

Лимон 1 шт. крупный

Кардамона или корицы — 1 щепотка.

Порядок действий:

1. Молоко подогреть (чтоб было теплым) добавить 1 ч. л. сахара и дрожжи . Дать постоять 20 мин.

2. Далее в молоко с дрожжами добавить мягкое сливочное масло , муку. Все хорошо замесить. Тесто накрыть салфеткой

и дать постоять.

3 .Из лимонов удалить косточки (чтоб не горчили) и блендером измельчить их до однородной массы (если нет блендера

то воспользуйтесь мясорубкой или теркой.)

4. В полученную массу из лимонов добавить сахар, мед, кардамон или корицу (мне больше нравиться корица).

5. Разделать тесто на 3 части и раскатать 3 тонких круга .

6. Один круг теста выложить на смазанную маслом не очень глубокую форму, чтобы края теста свисали и выложить половину начинки, накрыть вторым слоем теста, затем выложить вторую часть начинки и накрыть третьим слоем, края красиво защипать.

7. Поставить пирог в разогретую до 70 градусов духовку ,через 30 мин увеличить температуру духовки до 200 градусов и готовить еще 30 мин.

8.Пирог готов! Смазываем его сиропом из сахара и воды,чтобы был красивый блеск или присыпать сахарной пудрой. А еще можно при выпекании посыпать крошкой из масла и сахарного песка. Подавать остывшим.

Приятного аппетита!

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