Нежные и воздушные морковные панкейки на кефире – прекрасная идея для вкусного и полезного завтрака.

Этот вариант панкейков готовится на сухой сковороде, которую предварительно нужно хорошо прогреть. Для подачи прекрасно подойдет сметана, йогурт, мед и различные сладкие соусы.

Как приготовить морковные панкейки