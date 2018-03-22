Нежные и воздушные морковные панкейки на кефире – прекрасная идея для вкусного и полезного завтрака.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 1 морковь
- 150 мл кефира
- 1 яйцо
- 250 г муки
- щепотка соды
- 2 пакетика ванильного сахара
Этот вариант панкейков готовится на сухой сковороде, которую предварительно нужно хорошо прогреть. Для подачи прекрасно подойдет сметана, йогурт, мед и различные сладкие соусы.
Как приготовить морковные панкейки
- Натри очищенную морковь на мелкой терке. В большой миске взбей яйцо с ванильным сахаром, добавь морковь и перемешай. Добавь теплый кефир и снова перемешай. Вмешай в массу просеянную муку и соду.
- Прогрей сухую сковороду. Наливай панкейки большой ложкой и выпекай до уверенного румяного цвета с обоих сторон.
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