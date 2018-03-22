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Морковные панкейки на кефире

морковные панкейки

Нежные и воздушные морковные панкейки на кефире – прекрасная идея для вкусного и полезного завтрака.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 1 морковь
  • 150 мл кефира
  • 1 яйцо
  • 250 г муки
  • щепотка соды
  • 2 пакетика ванильного сахара

Этот вариант панкейков готовится на сухой сковороде, которую предварительно нужно хорошо прогреть. Для подачи прекрасно подойдет сметана, йогурт, мед и различные сладкие соусы.

Как приготовить морковные панкейки

  1. Натри очищенную морковь на мелкой терке. В большой миске взбей яйцо с ванильным сахаром, добавь морковь и перемешай. Добавь теплый кефир и снова перемешай. Вмешай в массу просеянную муку и соду.
  2. Прогрей сухую сковороду. Наливай панкейки большой ложкой и выпекай до уверенного румяного цвета с обоих сторон.
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