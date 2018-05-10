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Четыре вкуса

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Запеченные овощи в лимонном маринаде

Сезон овощей – это прекрасное время, когда можно вдоволь насытиться этими витаминными продуктами. Хозяйки подают овощи свежими в салатах, тушеными в виде бигоса или рагу и, конечно же, печеными. Запечь овощи можно в виде самостоятельной закуски или же в качестве гарнира. Особенно вкусно получается, если приготовить их на костре. Если такой возможности нет, запеките в духовке.

Чтобы блюдо не получилось пресным, мы подготовили для вас чудесный рецепт. Его основа — лимонный маринад. Он подчеркнет вкус каждого ингредиента, а также поможет овощам сохранить аппетитный яркий цвет. Приготовьте — не пожалеете!

Ингредиенты

  • 2 кабачка;
  • 1 баклажан;
  • 2 помидора;
  • 1 гол. красного лука;
  • 1 болгарский перец;
  • 4 зуб. чеснока;
  • 20 мл лимонного сока;
  • 1 пуч. петрушки;
  • оливковое масло (по вкусу);
  • соль и перец (по вкусу)

Приготовление

  1. Нарежьте овощи крупно и выложите их в миску.
  2. Посолите по вкусу, сбрызните соком лимона, перемешайте и оставьте на 15 минут.
  3. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите овощи в форму для запекания, смазанную оливковым маслом. Накройте фольгой и отправьте в духовой шкаф на 15 минут.
  4. Затем снимите фольгу, включите в духовке верхний гриль. Оставьте еще на 10 минут.

Теплый гарнир поперчите и присыпьте нарезанной петрушкой. Подавайте к любимым блюдам. Сохраните этот рецепт себе, чтобы в сезон овощей порадовать своих близких

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