Запеченные овощи в лимонном маринаде

Сезон овощей – это прекрасное время, когда можно вдоволь насытиться этими витаминными продуктами. Хозяйки подают овощи свежими в салатах, тушеными в виде бигоса или рагу и, конечно же, печеными. Запечь овощи можно в виде самостоятельной закуски или же в качестве гарнира. Особенно вкусно получается, если приготовить их на костре. Если такой возможности нет, запеките в духовке.
Чтобы блюдо не получилось пресным, мы подготовили для вас чудесный рецепт. Его основа — лимонный маринад. Он подчеркнет вкус каждого ингредиента, а также поможет овощам сохранить аппетитный яркий цвет. Приготовьте — не пожалеете!
Ингредиенты
- 2 кабачка;
- 1 баклажан;
- 2 помидора;
- 1 гол. красного лука;
- 1 болгарский перец;
- 4 зуб. чеснока;
- 20 мл лимонного сока;
- 1 пуч. петрушки;
- оливковое масло (по вкусу);
- соль и перец (по вкусу)
Приготовление
- Нарежьте овощи крупно и выложите их в миску.
- Посолите по вкусу, сбрызните соком лимона, перемешайте и оставьте на 15 минут.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите овощи в форму для запекания, смазанную оливковым маслом. Накройте фольгой и отправьте в духовой шкаф на 15 минут.
- Затем снимите фольгу, включите в духовке верхний гриль. Оставьте еще на 10 минут.
Теплый гарнир поперчите и присыпьте нарезанной петрушкой. Подавайте к любимым блюдам. Сохраните этот рецепт себе, чтобы в сезон овощей порадовать своих близких
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