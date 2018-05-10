Запеченные овощи в лимонном маринаде

Сезон овощей – это прекрасное время, когда можно вдоволь насытиться этими витаминными продуктами. Хозяйки подают овощи свежими в салатах, тушеными в виде бигоса или рагу и, конечно же, печеными. Запечь овощи можно в виде самостоятельной закуски или же в качестве гарнира. Особенно вкусно получается, если приготовить их на костре. Если такой возможности нет, запеките в духовке.

Чтобы блюдо не получилось пресным, мы подготовили для вас чудесный рецепт. Его основа — лимонный маринад. Он подчеркнет вкус каждого ингредиента, а также поможет овощам сохранить аппетитный яркий цвет. Приготовьте — не пожалеете!

Ингредиенты

2 кабачка;

1 баклажан;

2 помидора;

1 гол. красного лука;

1 болгарский перец;

4 зуб. чеснока;

20 мл лимонного сока;

1 пуч. петрушки;

оливковое масло (по вкусу);

соль и перец (по вкусу)

Приготовление

Нарежьте овощи крупно и выложите их в миску. Посолите по вкусу, сбрызните соком лимона, перемешайте и оставьте на 15 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите овощи в форму для запекания, смазанную оливковым маслом. Накройте фольгой и отправьте в духовой шкаф на 15 минут. Затем снимите фольгу, включите в духовке верхний гриль. Оставьте еще на 10 минут.

Теплый гарнир поперчите и присыпьте нарезанной петрушкой. Подавайте к любимым блюдам. Сохраните этот рецепт себе, чтобы в сезон овощей порадовать своих близких