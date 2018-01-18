Четыре вкуса

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Сорбет из глинтвейна: для самых горячих любителей зимы

Сорбет из глинтвейна: для самых горячих любителей зимы

Глинтвейн — знаменитый напиток из подогретого вина, сока и пряностей — у большинства людей ассоциируется с зимой. Чашка горячего глинтвейна прекрасно согревает в холод. А те, кому тепло в любое время года, могут полакомиться им вот в таком виде:

Нужно (на 8 порций):

  • 125 мл воды
  • 125 мл апельсинового сока
  • 250 мл красного вина
  • 125 г сахара
  • цедра лимона
  • 1 чайная ложка кардамона
  • 2 звездочки аниса
  • 3 бутона гвоздики
  • 10 палочек корицы

Готовим:

  1. Смешаем все ингредиенты (только 2 палочки корицы) в кастрюльке и нагреем. Не кипятить!
  2. Пропустим смесь через ситечко и дадим остыть.
  3. Заполним глинтвейном формочки для мороженого и поставим в морозилку, пока жидкость не загустеет.
  4. Теперь вставим в загустевшую жидкость по палочке корицы и снова поставим в морозилку.

Мороженое для взрослых готово! В таком виде знаменитый зимний напиток порадует вас даже летом.

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