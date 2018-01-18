Сорбет из глинтвейна: для самых горячих любителей зимы

Глинтвейн — знаменитый напиток из подогретого вина, сока и пряностей — у большинства людей ассоциируется с зимой. Чашка горячего глинтвейна прекрасно согревает в холод. А те, кому тепло в любое время года, могут полакомиться им вот в таком виде:
Нужно (на 8 порций):
- 125 мл воды
- 125 мл апельсинового сока
- 250 мл красного вина
- 125 г сахара
- цедра лимона
- 1 чайная ложка кардамона
- 2 звездочки аниса
- 3 бутона гвоздики
- 10 палочек корицы
Готовим:
- Смешаем все ингредиенты (только 2 палочки корицы) в кастрюльке и нагреем. Не кипятить!
- Пропустим смесь через ситечко и дадим остыть.
- Заполним глинтвейном формочки для мороженого и поставим в морозилку, пока жидкость не загустеет.
- Теперь вставим в загустевшую жидкость по палочке корицы и снова поставим в морозилку.
Мороженое для взрослых готово! В таком виде знаменитый зимний напиток порадует вас даже летом.
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