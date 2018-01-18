Сорбет из глинтвейна: для самых горячих любителей зимы

Глинтвейн — знаменитый напиток из подогретого вина, сока и пряностей — у большинства людей ассоциируется с зимой. Чашка горячего глинтвейна прекрасно согревает в холод. А те, кому тепло в любое время года, могут полакомиться им вот в таком виде:

Нужно (на 8 порций):

125 мл воды

125 мл апельсинового сока

250 мл красного вина

125 г сахара

цедра лимона

1 чайная ложка кардамона

2 звездочки аниса

3 бутона гвоздики

10 палочек корицы

Готовим:

Смешаем все ингредиенты (только 2 палочки корицы) в кастрюльке и нагреем. Не кипятить! Пропустим смесь через ситечко и дадим остыть. Заполним глинтвейном формочки для мороженого и поставим в морозилку, пока жидкость не загустеет. Теперь вставим в загустевшую жидкость по палочке корицы и снова поставим в морозилку.

Мороженое для взрослых готово! В таком виде знаменитый зимний напиток порадует вас даже летом.