Нежный и питательный, вкусный и легко перевариваемый, этот супчик обязательно понравится детям – даже тем, кто не очень любит первые блюда.

Продукты:

1. Куриный окорок — 250 гр.

2. Картофель — 120 гр.

3. Морковь — 50 гр.

4. Лук — 50 гр.

5. Помидор — 30 гр.

6. Перец болгарский — 50 гр.

8. Макароны детские фигурные — 40 гр.

9. Сливки кондитерские — 100 мл.

10. Масло тыквенных семян — 5 мл.

11. Яйца перепелиные отварные

12. Сухарики

13. Зелень

14. Перец (смесь перцев)

15. Соль

Как приготовить сливочный суп с курицей:

1. Куриный окорочок заливаем холодной водой, отвариваем, снимая пену, вытаскиваем и разбираем на кусочки.

2. В бульон добавляем нарезанные мелким кубиком (крупное детки не любят, нужно их обманывать)) лук, перец, морковь и картофель.

3. Сразу забросим часть зелени, чтобы отдавала бульону витамины и аромат. 4. Забрасываем макароны, солим, перчим.

5. Для сухариков нарежем три ломтика батона кубиками, запёк, польем маслом, в который добавим чеснок, выдавленный через пресс. Присыпем солью, перцем, паприкой молотой.

6. В супник наливаем суп, добавляем туда сливки, размешиваем, добавляем свежий помидор, курицу, отваренные яйца, сухарики, зелень, посыпаем свежесмолотой смесью пяти перцев и льем примерно 1 ч.

л. тыквенного масла.Приятного аппетита!