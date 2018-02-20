Четыре вкуса

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Сливочный суп с курицей

Сливочный суп с курицей

Нежный и питательный, вкусный и легко перевариваемый, этот супчик обязательно понравится детям – даже тем, кто не очень любит первые блюда.

Продукты:
1. Куриный окорок — 250 гр.
2. Картофель — 120 гр.
3. Морковь — 50 гр.
4. Лук — 50 гр.
5. Помидор — 30 гр.
6. Перец болгарский — 50 гр.
8. Макароны детские фигурные — 40 гр.
9. Сливки кондитерские — 100 мл.
10. Масло тыквенных семян — 5 мл.
11. Яйца перепелиные отварные
12. Сухарики

13. Зелень
14. Перец (смесь перцев)
15. Соль

Как приготовить сливочный суп с курицей:
1. Куриный окорочок заливаем холодной водой, отвариваем, снимая пену, вытаскиваем и разбираем на кусочки.

2. В бульон добавляем нарезанные мелким кубиком (крупное детки не любят, нужно их обманывать)) лук, перец, морковь и картофель.

3. Сразу забросим часть зелени, чтобы отдавала бульону витамины и аромат. 4. Забрасываем макароны, солим, перчим.

5. Для сухариков нарежем три ломтика батона кубиками, запёк, польем маслом, в который добавим чеснок, выдавленный через пресс. Присыпем солью, перцем, паприкой молотой.

6. В супник наливаем суп, добавляем туда сливки, размешиваем, добавляем свежий помидор, курицу, отваренные яйца, сухарики, зелень, посыпаем свежесмолотой смесью пяти перцев и льем примерно 1 ч.

л. тыквенного масла.
Приятного аппетита!

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