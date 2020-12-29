Заливное: история новогоднего блюда

Та самая заливная рыба, которую герой известного фильма Рязанова назвал «гадостью», во-первых, может быть очень даже вкусной, во-вторых, является неотъемлемым элементом новогоднего стола.

Холодец с оттяжкой

«Заливное осердье лосиное», — упоминал, перечисляя, что «в Великий мясоед после Рождества Христова к столу подают», игумен Сильвестр в книге «Домострой» в XVI веке. Слово «заливное», как видим, использовали уже тогда. Но понимали под ним, скорей то, что мы сегодня считаем холодцом — блюдо из разных видов мяса (рыбы), вываренное, с мутным застывшим бульоном.

По сути, заливное в современном виде — это наследник холодца/студня, только более эстетичный внешне, прозрачный и аккуратный. Спасибо за это нужно сказать французским поварам, активно работавшим в петровской и послепетровской России XVIII века.

Столкнувшись с русскими кулинарными традициями, французы взялись их «облагораживать», чтобы привычные блюда красиво смотрелись на столе. Прежде всего, если говорить о холодце, они стали использовать в работе ровные куски мяса, украшать готовые блюда зеленью и готовить прозрачные бульоны.

Выработанная технология осветления заключалась в применении так называемой оттяжки — взбитых яиц или икры.

Без икры, но тоже прозрачно

Эти продукты, а точнее, белки, которые в них есть, обладают свойством «забирать» все мутные элементы в бульоне.

В прежние дореволюционные времени бульон для заливного и вправду осветляли икрой — черной. Нам такие методы не по карману, воспользуемся вариантом «фарш, вода, яичный белок». Эту оттяжку выливаем в холодный готовый бульон, греем, не давая нашей смеси уйти на дно кастрюли. Затем оттяжка и схваченная ей муть поднимутся на поверхность и начнут превращаться в корку. Делаем в этой корке дырку, греем еще. Выключаем огонь и половником выбираем чистый бульон через дырку в корке. И, наконец, пропускаем собранный бульон через марлю. Не быстро, не совсем просто, но эффективно. А главное, гарантирует красивое и прозрачное заливное.

И важно отметить, что хоть заливное и ассоциируется в первую очередь с рыбой, готовили, и готовят, его с чем угодно: с курицей, говядиной, свининой, грибами. Особенно хорош заливной говяжий язык. С него и начнем.

Заливное из языка

Ингредиенты

Язык говяжий

Морковь — 1 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Желатин — 1 пакет

Яйцо — 1шт.

Петрушка — 1 ветка

Соль, перец по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Отварить язык, слив первый раз воду после закипания и залив вторую воду, посолить. Выложить и сразу очистить; Дать остыть и нарезать на тонкие ломти; Отварить морковь и нарезать; Сварить яйцо и нарезать на дольки; Процедить бульон, в котором варилось мясо; Добавить ложку быстрорастворимого желатина; Выложить язык, морковь, яйца на блюдо, добавить кусочки зелени, залить бульон; Дать остыть и отправить в холодильник до полной готовности.

Рыбное заливное

Лосось — 500 г

Морковь — 2 шт.

Лист лавровый — 2 шт.

Перец сладкий — 1 шт.

Желатин — 1 столовая ложка

Пошаговый рецепт приготовления