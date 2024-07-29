Готовим токмач с курицей

для бульона:

курица – 1 шт. (1-1,5 кг)

вода – 3-3,5 л.

морковь – 40 г

лук репчатый – 40 г

соль – 30 г

перец белый горошком – 7-9 шт.

для супа:

лавровый лист – 2 шт

зелень (укроп, петрушка) – 8 г

морковь (для жарки) – 40 г

лук репчатый (для жарки) – 40 г

для домашней лапши:

мука пшеничная – 100 г

яйцо куриное – 1 шт.

вода или бульон – 3 ст.л.

Курицу помыть, ОБЯЗАТЕЛЬНО УДАЛИТЕ ГУЗКУ и варить 1-1,5 часа после закипания, на огне ниже среднего, в соленой воде, добавив репчатый лук, морковь и белый перец.

За 15 минут до окончания варки добавить лавровый лист.

Затем вынуть курицу, отделить мясо от костей и нарезать на кусочки весом по 30 г.

Два литра бульона процедить в трёхлитровую кастрюлю и поставить на плиту.

Пока варилась курица, я приготовил домашнюю лапшу (токмач).

Делается это так:

Муку просеять, на стол холмиком, в центре сделать углубление, налить тёплую воду или бульон, добавить яйцо и замесить тесто.

Тесто не должно прилипать к рукам.

Готовое тесто разделить на две части, скатать шары и дать отлежаться 10-15 минут под полотенцем.

Затем раскатать скалкой до 1 мм.

Нарезать лентами шириной 4-5 см, оставить для сушки на 10-15 минут и тонко нарезать соломкой.

Добавить в кипящий бульон лапшу и обжаренные на сковороде морковь (нарезанную кружочками) и лук (нарезанный четверть кольцами).

Довести бульон до кипения.

Добавить в суп мясо отваренной курицы и рубленую зелень.

Опять довести до кипения.

Выключить.

Дать настояться 10 минут и подавать.

Кушать подано!



