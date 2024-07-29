Готовим токмач с курицей

Ингредиенты
для бульона:
курица – 1 шт. (1-1,5 кг)
вода – 3-3,5 л.
морковь – 40 г
лук репчатый – 40 г
соль – 30 г
перец белый горошком – 7-9 шт.
для супа:
лавровый лист – 2 шт
зелень (укроп, петрушка) – 8 г
морковь (для жарки) – 40 г
лук репчатый (для жарки) – 40 г
для домашней лапши:
мука пшеничная – 100 г
яйцо куриное – 1 шт.
вода или бульон – 3 ст.л.
рецепт приготовления
Курицу помыть, ОБЯЗАТЕЛЬНО УДАЛИТЕ ГУЗКУ и варить 1-1,5 часа после закипания, на огне ниже среднего, в соленой воде, добавив репчатый лук, морковь и белый перец.
За 15 минут до окончания варки добавить лавровый лист.
Затем вынуть курицу, отделить мясо от костей и нарезать на кусочки весом по 30 г.
Два литра бульона процедить в трёхлитровую кастрюлю и поставить на плиту.
Пока варилась курица, я приготовил домашнюю лапшу (токмач).
Делается это так:
Муку просеять, на стол холмиком, в центре сделать углубление, налить тёплую воду или бульон, добавить яйцо и замесить тесто.
Тесто не должно прилипать к рукам.
Готовое тесто разделить на две части, скатать шары и дать отлежаться 10-15 минут под полотенцем.
Затем раскатать скалкой до 1 мм.
Нарезать лентами шириной 4-5 см, оставить для сушки на 10-15 минут и тонко нарезать соломкой.
Добавить в кипящий бульон лапшу и обжаренные на сковороде морковь (нарезанную кружочками) и лук (нарезанный четверть кольцами).
Довести бульон до кипения.
Добавить в суп мясо отваренной курицы и рубленую зелень.
Опять довести до кипения.
Выключить.
Дать настояться 10 минут и подавать.
Кушать подано!
Свежие комментарии