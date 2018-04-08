- Мука 250 г
- Масло сливочное 180 г
- Сахар 100 г
- Сахарная пудра 100 г
- Яйца 2 шт
- Лимон 1/2 шт
- Разрыхлитель 10 г
- Соль по вкусу
- Кондитерская посыпка
Муку смешать с разрыхлителем и солью.
Сливочное масло перетереть с сахаром.
Добавить желтки от яиц и хорошо перемешать.
По немного добавляя муку ТМ «Алейка» замесить тесто вилкой или лопаткой.
Перемешивать тесто пока не образуется крошка.
Собрать тесто в шар руками. Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 20 минут.
Тесто раскатать в пласт, толщиной не более 0,5 см.
При помощи формочки вы резать из теста печенки.
Переложить на противень застеленный пергаментом.
Выпекать в разогретой до 160 градусов С духовке, 10 -12 минут. Готовые печеньки остудить.
В миске смешать белки, сахарную пудру и сок половинки лимона.
Взбить миксером в гладкую, воздушную массу.
Нанести глазурь на печеньки. Украсить кондитерской посыпкой.
По желанию печеньки можно подсушить в духовке.
Наше пасхальное печенье готово. Можно подавать к пасхальному столу и угощать гостей.
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