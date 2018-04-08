От этого пасхального печенья будут в восторге как дети, так и взрослые. Рассыпчатое, нежное пасхальное печенье станет украшением вашего пасхального стола.



Приготовление:

Муку смешать с разрыхлителем и солью.

Сливочное масло перетереть с сахаром.

Добавить желтки от яиц и хорошо перемешать.

По немного добавляя муку ТМ «Алейка» замесить тесто вилкой или лопаткой.

Перемешивать тесто пока не образуется крошка.

Собрать тесто в шар руками. Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 20 минут.

Тесто раскатать в пласт, толщиной не более 0,5 см.

При помощи формочки вы резать из теста печенки.

Переложить на противень застеленный пергаментом.

Выпекать в разогретой до 160 градусов С духовке, 10 -12 минут. Готовые печеньки остудить.

В миске смешать белки, сахарную пудру и сок половинки лимона.

Взбить миксером в гладкую, воздушную массу.

Нанести глазурь на печеньки. Украсить кондитерской посыпкой.

По желанию печеньки можно подсушить в духовке.

Наше пасхальное печенье готово. Можно подавать к пасхальному столу и угощать гостей.