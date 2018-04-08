Четыре вкуса

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Пасхальное печенье

От этого пасхального печенья будут в восторге как дети, так и взрослые. Рассыпчатое, нежное пасхальное печенье станет украшением вашего пасхального стола.
Пасхальное печенье
Ингредиенты:
  • Мука 250 г
  • Масло сливочное 180 г
  • Сахар 100 г
  • Сахарная пудра 100 г
  • Яйца 2 шт
  • Лимон 1/2 шт
  • Разрыхлитель 10 г
  • Соль по вкусу
  • Кондитерская посыпка
Приготовление:

Муку ТМ «Алейка», от щедрых полей Алтая, смешать с разрыхлителем и солью.Муку смешать с разрыхлителем и солью.

Сливочное масло перетереть с сахаром.Сливочное масло перетереть с сахаром.

Добавить желтки от яиц и хорошо перемешать.Добавить желтки от яиц и хорошо перемешать.

По немного добавляя муку ТМ «Алейка» замесить тесто вилкой или лопаткой.По немного добавляя муку ТМ «Алейка» замесить тесто вилкой или лопаткой.

Перемешивать тесто пока не образуется крошка.Перемешивать тесто пока не образуется крошка.

Собрать тесто в шар руками. Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 20 минут.Собрать тесто в шар руками. Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 20 минут.

Тесто раскатать в пласт, толщиной не более 0,5 см.Тесто раскатать в пласт, толщиной не более 0,5 см.

При помощи формочки вы резать из теста печенки.При помощи формочки вы резать из теста печенки.

Переложить на противень застеленный пергаментом. Переложить на противень застеленный пергаментом.

Выпекать в разогретой до 160 градусов С духовке, 10 -12 минут. Готовые печенки остудить.Выпекать в разогретой до 160 градусов С духовке, 10 -12 минут. Готовые печеньки остудить.

В миске смешать белки, сахарную пудру и сок половинки лимона.В миске смешать белки, сахарную пудру и сок половинки лимона.

Взбить миксером в гладкую, воздушную массу.Взбить миксером в гладкую, воздушную массу.

Нанести глазурь на печенки. Украсить кондитерской посыпкой.Нанести глазурь на печеньки. Украсить кондитерской посыпкой.

По желанию печенки можно подсушить в духовке.По желанию печеньки можно подсушить в духовке.

Пасхальное печенье

Наше пасхальное печенье готово. Можно подавать к пасхальному столу и угощать гостей.

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