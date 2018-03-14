Что делать с перезревшими бананами? Только не выбрасывать!

Бананы, как известно, очень быстро начинают перезревать. Только это не повод выбрасывать их в мусорное ведро. <br> Что с ними можно сделать? Заморозить! Потому что потом из таких бананов получаются самые вкусные коктейли, смузи и банановое мороженое. А еще их можно добавлять в каши, творог, йогурты или печь банановый хлеб. И, кстати, перезрелые бананы с коричневыми пятнышками - самые ароматные.
ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЗАМОРОЗИТЬ БАНАНЫ
- Очистите бананы от кожуры
- Нарежьте их на кусочки шириной 3-4 см.
- Если бананы сразу бросить в пакет и убрать в морозилку, они слипнутся и превратятся в банановый кирпич, поэтому для начала их нужно разложить на подносе, подстелив пергамент.
- Примерно через час бананы замерзнут, и тогда их можно будет переложить в пищевые пакеты. Удобнее разложить бананы по готовым порциям, чтобы сразу использовать для приготовления.
Если любите кашу с бананами, то лучше замораживать их в виде пюре. Для этого нужно измельчить банан в блендере, добавить несколько капель лимонного сока (чтобы бананы не потемнели) и разлить готовое пюре в формы для льда. Банановый кубик можно бросить в горячую кашу или добавить в горячее молоко.
Теперь, когда морозилка полна замороженных бананов, рассказываем про самый вкусный и простой десерт, который можно приготовить за пару минут.
Теперь, когда морозилка полна замороженных бананов, рассказываем про самый вкусный и простой десерт, который можно приготовить за пару минут.
ПОНАДОБИТСЯ:
- 3 замороженных банана (или пакет с замороженными кусочками бананов)
- Стакан молока (250 мл) или сливок
- 2 ст л сахарного сиропа (его можно заменить на мед)
- Сок лайма или лимона (1 ст л)
- Для вкуса можно добавить щепотку корицы.
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