Что делать с перезревшими бананами? Только не выбрасывать!

Бананы можно замораживать и целиком, даже не очищая. Просто вымойте их, просушите и уберите в морозильную камеру в полиэтиленовом пакете. Но очищенные бананы пролежат в морозилке примерно на 1 месяц дольше, а бананы, порезанные на кусочки, будет удобнее измельчать в блендере.

ПОНАДОБИТСЯ:

3 замороженных банана (или пакет с замороженными кусочками бананов)

Стакан молока (250 мл) или сливок

2 ст л сахарного сиропа (его можно заменить на мед)

Сок лайма или лимона (1 ст л)

Для вкуса можно добавить щепотку корицы.

Если любите кашу с бананами, то лучше замораживать их в виде пюре.Для этого нужно измельчить банан в блендере, добавить несколько капель лимонного сока (чтобы бананы не потемнели) и разлить готовое пюре в формы для льда. Банановый кубик можно бросить в горячую кашу или добавить в горячее молоко.Теперь, когда морозилка полна замороженных бананов, рассказываем про самый вкусный и простой десерт, который можно приготовить за пару минут.Смешайте все в блендере до однородной массы. Готово! Добавляйте по желанию кусочки печенья, ягоды, сухофрукты, орехи или ешьте просто так. Это очень вкусно.