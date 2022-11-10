Готовим жаренную баранину на садже с овощами на гарнир

Рецепт приготовления

В ступку помещаем 2 ч.л. кориандра, 2 ч.л. черного перца горошком, 2 ч.л. сушеного базилика, 2 ч.л. гранулированного чеснока, 1 ч.л. молотого имбиря и соль. Измельчаем всё вместе в ступке до однородного состояния. Добавляем растительное масло, чтобы специи лучше раскрылись и перемешиваем содержимое ступки.

Раскладываем баранину, у меня это корейка на кости, на рабочей поверхности. Наносим на каждый кусок мяса с двух сторон ароматное масло и оставляем баранину мариноваться на пол часа при комнатной температуре.

Пока мясо маринуется мы можем подготовить к приготовлению овощи. Сегодня я буду использовать 3 болгарских перца, баклажан и репчатый лук. Болгарский перец и лук необходимо нарезать произвольными, достаточно крупными кусками. Баклажан же я предпочитаю нарезать соломкой, примерной толщиной 5-8 миллиметров.

Ещё нам потребуется головка чеснока. Сначала разделяем её на зубчики и очищаем их от шелухи.

Затем, по отдельности, каждый зубчик чеснока придавливаем плоской стороной ножа.

Также стоит подготовить курдючный жир, на котором мы, собственно, сегодня будем всё готовить. С ним особых проблем не возникнет. Курдюк необходимо нарезать произвольными кубиками.

Ставим садж на огонь. Отправляем в него курдюк и вытапливаем из него весь жир. Оставшиеся после вытапливания шкварки обязательно извлекаем из саджа. Помещаем в садж зубчики чеснока и обжариваем их до золотистости, чтобы предать курдючному жиру приятные чесночные нотки. Следим за тем, чтобы чеснок не подгорел и своевременно удаляем его из саджа.

Смазываем жиром стенки саджа. И выкладываем на него куски баранины. Обжариваем их на максимальном жаре в течении 2.5 минут с одной стороны, затем переворачиваем и обжариваем ещё 2.5 минуты с другой стороны. После этого баранина будет полностью готова и её можно будет снимать с огня.

В оставшийся от приготовления баранины жир со смесью специй помещаем нарезанные ранее овощи и томаты черри. Добавляем немного соли. Пассируем овощи на садже в течении 3-4 минут на среднем огне постоянно помешивая и снимаем садж с огня. Таким образом вы приготовите отличный овощной гарнир к баранине буквально за считанные минуты.

Кушать подано!