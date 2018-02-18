Четыре вкуса

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Холодец свино-говяжий, сваренный в мультиварке

Холодец свино-говяжий, сваренный в мультиварке-скороварке
Холодец - очень популярное блюдо на Руси. В нашей местности, помню, в советское время его подавали даже на сваде...больше

Ингредиенты

  • 1 свиная рулька
  • 500 гр. мякоти говядины
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 лавровых листа
  • по вкусу чеснок, соль, перец горошком, другие специи

Приготовление

  1. Рульку, мясо говядины, морковь и луковицу сложить в чашу мультиварки-скороварки.
  2. Добавить лавровый лист, соль, перец, другие специи.
  3. Закрыть крышку, клапан в положении "Закрыт", варить 2 часа.
  4. Затем дать сойти пару, остудить бульон, достать мясо, разобрать, порезать.
  5. Чеснок измельчить.
  6. Бульон процедить. Луковицу выбросить, морковь можно по желанию оставить, порезать и добавить в холодец.
  7. В мясо добавить чеснок, залить бульоном, перемешать. Разлить холодец по формам, убрать в холодильник для застывания.

Приятного аппетита!

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