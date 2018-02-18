Холодец свино-говяжий, сваренный в мультиварке

Холодец - очень популярное блюдо на Руси. В нашей местности, помню, в советское время его подавали даже на сваде...больше
Ингредиенты
- 1 свиная рулька
- 500 гр. мякоти говядины
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 лавровых листа
- по вкусу чеснок, соль, перец горошком, другие специи
Приготовление
- Рульку, мясо говядины, морковь и луковицу сложить в чашу мультиварки-скороварки.
- Добавить лавровый лист, соль, перец, другие специи.
- Закрыть крышку, клапан в положении "Закрыт", варить 2 часа.
- Затем дать сойти пару, остудить бульон, достать мясо, разобрать, порезать.
- Чеснок измельчить.
- Бульон процедить. Луковицу выбросить, морковь можно по желанию оставить, порезать и добавить в холодец.
- В мясо добавить чеснок, залить бульоном, перемешать. Разлить холодец по формам, убрать в холодильник для застывания.
Приятного аппетита!
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