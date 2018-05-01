Четыре вкуса

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Куриные бедрышки с тархуном в сметане

Куриное мясо, тушеное в сметане - это всегда вкусно. А если приготовить даже самый простой сметанный соус и заправить им, к примеру, куриные бедрышки - получится вкуснее вдвойне.

Куриные бедрышки с тархуном в сметане

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 4 зубчика чеснока
  • по 1 красному и желтому сладкому перцу
  • 2 красные луковицы
  • 25 г листиков тархуна
  • 100 г сметаны жирностью 20%
  • 2 ст. л. зернистой горчицы
  • 200 мл овощного или куриного бульона
  • 8 куриных бедрышек
  • 2 ст. л. жидкого меда
  • 1 лимон
  • соль, перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Чеснок измельчите. Перец нарежьте соломкой. Лук – крупными дольками. Лимон тонко нарежьте. Тархун порубите.

Шаг 2

Разогрейте духовку до 200 °С. Смешайте в миске сметану, чеснок, горчицу и бульон, хорошо посолите.

Шаг 3

Выложите курицу, перец и лук в большую антипригарную форму. Полейте сметанной смесью, посолите, поперчите и збрызните медом. Выложите сверху ломтики лимона и запекайте до готовности курицы и овощей,40–45 мин. Посыпьте тархуном прямо перед подачей.

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