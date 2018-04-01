6 опасных продуктов, от которых стоит отказаться

Потратив более 20 лет, работая над исками, связанными с пищевыми отравлениями, американский правозащитник Билл Марлер исключил из своего рациона определенные продукты. Вот 6 из них, которые по его мнению, самые рискованные.

1. Сырые устрицы

Марлер говорит, что в последние 5 лет он видел больше болезней пищевого происхождения, связанных с моллюсками, чем в двух предыдущих десятилетиях. Виновато потепление воды. Оно провоцирует увеличение роста микробов, которые заканчивают свой путь в потребителях сырых устриц, которые их с таким удовольствием выпивают.

2. Предварительно порезанные и промытые фрукты и овощи

Особенно те, что продаются в магазинах. Марлер говорит, что он избегает этого "как чумы. "Это может быть удобно, но чем больше людей участвуют в обработке и переработке продаваемой пищи, тем больше шансов на заражение. Это не стоит риска".

3. Сырые отростки

Заражения, связанные с отростками, удивительно распространены. Более чем 30 бактериальных вспышек отравления (в первую очередь сальмонеллы и кишечной палочки) в последние два десятилетия. Отростки загрязняются и вызывают риск тяжелых заболеваний и инфекций.

4. Полусырое мясо

По мнению эксперта, мясо при готовке должно быть доведено до 160 градусов, чтобы убить все бактерии, которые могут вызвать кишечную палочку или сальмонеллу.

5. Сырые яйца

Поэтому никаких бифштексов маленькой прожарки!

В начале 90-х именно на этой почве возникла эпидемия сальмонеллы. Конечно, шанс получить пищевое отравление от сырых яиц значительно ниже, чем 20 лет назад, но Марлер по-прежнему не дает никаких шансов этому продукту.

6. Непастеризованное молоко и соки

В последнее время растет движение, которое призывает людей пить "сырое" молоко и соки, утверждая, что пастеризация убирает питательную ценность продуктов. Марлер же говорит, что пастеризация не опасна, но сырые напитки повышают риск заражения бактериями, вирусами и паразитами.