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Четыре вкуса

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Торт без выпечки с клубникой и бананами

Сделать такой десерт на скорую руку настолько просто, что с заданием даже ребенок справится.

Вкусный торт без выпечки с клубникой и бананами: справится даже ребенок

Вкусный торт без выпечки с клубникой и бананами готовится из самых простых продуктов, доступных в это время года. В принципе, вместо клубники можно взять любые сезонные ягоды: малину, ежевику, шелковицу, вишню.

Торт получается ароматным, нежным, сочным и очень вкусным. Каждый кусочек десерта просто тает во рту: обязательно попробуйте. Слои печенья так похожи на бисквит, что никто с первого раза не догадывается, как был приготовлен тортик.

Состав продуктов

  • 450 грамм песочного печенья с орехами;
  • 500 грамм любого творога;
  • 400 грамм сгущенного молока;
  • три спелых банана;
  • 200 грамм свежей клубники.

Вкусный торт без выпечки с клубникой и бананами: пошаговый процесс приготовления

  1. В миску выкладываем творог (у меня зернистый творог, с высоким процентом жирности), вливаем сгущенное молоко и тщательно все перетираем вилкой.
  2. Совет. Творог можно брать любой, можно даже творожную массу использовать, но тогда лучше сгущенного молока взять меньше.
  3. Любую форму, какая вам больше нравится, застилаем фольгой и смазываем дно небольшим количеством творожной массы.
  4. Выкладываем один слой сахарного печенья (у меня с арахисом): от размера торта будет зависеть и количество печенья. У меня получилось три на три штуки.
  5. Смазываем этот слой печенья творожной массой. Если хотите, чтобы торт пропитался быстрее, можно печенье сбрызнуть молоком (или перед тем, как выкладывать в форму, окунуть в молоко).
  6. Спелые крупные бананы нарезаем наискосок тонкими слайсами и раскладываем следующим слоем.
  7. Далее будет еще один слой печенья: смазываем его массой из творога и этой стороной выкладываем в форму. Сверху также промазываем творожной массой.
  8. Затем идет еще один слой бананов, слой печенья, смазанный творогом со сгущенкой. Украшаем все свежей клубникой, и убираем торт в холодильник на ночь.

Вкусный торт без выпечки с клубникой и бананами разрезаем на порционные кусочки, подаем на стол с чашкой витаминного чая или кофе. Ароматный десерт настолько вкусный, что исчезает со стола со скоростью звука.

Приятного всем аппетита и весеннего настроения.

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