Сделать такой десерт на скорую руку настолько просто, что с заданием даже ребенок справится.
Вкусный торт без выпечки с клубникой и бананами готовится из самых простых продуктов, доступных в это время года. В принципе, вместо клубники можно взять любые сезонные ягоды: малину, ежевику, шелковицу, вишню.
Состав продуктов
- 450 грамм песочного печенья с орехами;
- 500 грамм любого творога;
- 400 грамм сгущенного молока;
- три спелых банана;
- 200 грамм свежей клубники.
Вкусный торт без выпечки с клубникой и бананами: пошаговый процесс приготовления
- В миску выкладываем творог (у меня зернистый творог, с высоким процентом жирности), вливаем сгущенное молоко и тщательно все перетираем вилкой.
- Совет. Творог можно брать любой, можно даже творожную массу использовать, но тогда лучше сгущенного молока взять меньше.
- Любую форму, какая вам больше нравится, застилаем фольгой и смазываем дно небольшим количеством творожной массы.
- Выкладываем один слой сахарного печенья (у меня с арахисом): от размера торта будет зависеть и количество печенья. У меня получилось три на три штуки.
- Смазываем этот слой печенья творожной массой. Если хотите, чтобы торт пропитался быстрее, можно печенье сбрызнуть молоком (или перед тем, как выкладывать в форму, окунуть в молоко).
- Спелые крупные бананы нарезаем наискосок тонкими слайсами и раскладываем следующим слоем.
- Далее будет еще один слой печенья: смазываем его массой из творога и этой стороной выкладываем в форму. Сверху также промазываем творожной массой.
- Затем идет еще один слой бананов, слой печенья, смазанный творогом со сгущенкой. Украшаем все свежей клубникой, и убираем торт в холодильник на ночь.
Вкусный торт без выпечки с клубникой и бананами разрезаем на порционные кусочки, подаем на стол с чашкой витаминного чая или кофе. Ароматный десерт настолько вкусный, что исчезает со стола со скоростью звука.
Приятного всем аппетита и весеннего настроения.
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