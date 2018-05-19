Сделать такой десерт на скорую руку настолько просто, что с заданием даже ребенок справится.

Вкусный торт без выпечки с клубникой и бананами готовится из самых простых продуктов, доступных в это время года. В принципе, вместо клубники можно взять любые сезонные ягоды: малину, ежевику, шелковицу, вишню.

Состав продуктов

450 грамм песочного печенья с орехами;

500 грамм любого творога;

400 грамм сгущенного молока;

три спелых банана;

200 грамм свежей клубники.

Вкусный торт без выпечки с клубникой и бананами: пошаговый процесс приготовления

В миску выкладываем творог (у меня зернистый творог, с высоким процентом жирности), вливаем сгущенное молоко и тщательно все перетираем вилкой. Совет. Творог можно брать любой, можно даже творожную массу использовать, но тогда лучше сгущенного молока взять меньше. Любую форму, какая вам больше нравится, застилаем фольгой и смазываем дно небольшим количеством творожной массы. Выкладываем один слой сахарного печенья (у меня с арахисом): от размера торта будет зависеть и количество печенья. У меня получилось три на три штуки. Смазываем этот слой печенья творожной массой. Если хотите, чтобы торт пропитался быстрее, можно печенье сбрызнуть молоком (или перед тем, как выкладывать в форму, окунуть в молоко). Спелые крупные бананы нарезаем наискосок тонкими слайсами и раскладываем следующим слоем. Далее будет еще один слой печенья: смазываем его массой из творога и этой стороной выкладываем в форму. Сверху также промазываем творожной массой. Затем идет еще один слой бананов, слой печенья, смазанный творогом со сгущенкой. Украшаем все свежей клубникой, и убираем торт в холодильник на ночь.

Торт получается ароматным, нежным, сочным и очень вкусным. Каждый кусочек десерта просто тает во рту: обязательно попробуйте. Слои печенья так похожи на бисквит, что никто с первого раза не догадывается, как был приготовлен тортик.

Вкусный торт без выпечки с клубникой и бананами разрезаем на порционные кусочки, подаем на стол с чашкой витаминного чая или кофе. Ароматный десерт настолько вкусный, что исчезает со стола со скоростью звука.

Приятного всем аппетита и весеннего настроения.