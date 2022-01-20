Рецепт супа «Бозартма»

Ингредиенты
курица целая - 1,85 кг
картофель - 600 гр.
лук репчатый - 200 гр.
помидор - 500 гр.
алыча сушеная - 6 шт. - 60 гр.
чеснок - 5 зубчиков
петрушка, укроп, лук зеленый - по пучку
куркума - 1 ч.л.
паприка сладкая копченая - 1 ст.л.
шафран - щепотка
вода - примерно 1-1,5 л.
соль
перец
масло растительное для обжаривания
рецепт приготовления
Курица разрезаем на порционные куски.
Обжариваем на хорошо разогретом масле.
Готовить можно в домашних условиях, например в чугуном котелке, а можно и на природе на костре в казане.
Курицу обжариваем со всех сторон, добавляем репчатый лук нарезанный полукольцами и обжариваем до мягкого состояния лука.
Добавляем паприку, куркуму, сушеную алычу, хорошо перемешиваем и пару минут обжариваем.
Добавляем протертые на крупной терке помидоры без кожуры.
Кожуру снимаем ошпарив помидоры кипятком.
Продолжаем обжаривать ещё примерно 3 минуты.
Добавляем очищенные картофель и нарезанный четвертинками, добавляем по вкусу соль и перец.
Заливаем всё кипятком, чтобы вода покрывала ингредиенты, но не очень сильно.
Суп в итоге должен быть густоват.
Закрываем крышкой и на среднем огне варим до полной готовности картофеля, примерно 15-20 минут.
Добавляем мелко нарезанный чеснок и зелень.
Перемешиваем и выключаем огонь.
Закрываем крышкой и даём настояться супу примерно 10-15 минут.
Подаём к столу со сметанной и лавашом.
Кушать подано!
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