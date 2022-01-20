Рецепт супа «Бозартма»

курица целая - 1,85 кг

картофель - 600 гр.

лук репчатый - 200 гр.

помидор - 500 гр.

алыча сушеная - 6 шт. - 60 гр.

чеснок - 5 зубчиков

петрушка, укроп, лук зеленый - по пучку

куркума - 1 ч.л.

паприка сладкая копченая - 1 ст.л.

шафран - щепотка

вода - примерно 1-1,5 л.

соль

перец

масло растительное для обжаривания

рецепт приготовления

Курица разрезаем на порционные куски.

Обжариваем на хорошо разогретом масле.

Готовить можно в домашних условиях, например в чугуном котелке, а можно и на природе на костре в казане.

Курицу обжариваем со всех сторон, добавляем репчатый лук нарезанный полукольцами и обжариваем до мягкого состояния лука.

Добавляем паприку, куркуму, сушеную алычу, хорошо перемешиваем и пару минут обжариваем.

Добавляем протертые на крупной терке помидоры без кожуры.

Кожуру снимаем ошпарив помидоры кипятком.

Продолжаем обжаривать ещё примерно 3 минуты.

Добавляем очищенные картофель и нарезанный четвертинками, добавляем по вкусу соль и перец.

Заливаем всё кипятком, чтобы вода покрывала ингредиенты, но не очень сильно.

Суп в итоге должен быть густоват.

Закрываем крышкой и на среднем огне варим до полной готовности картофеля, примерно 15-20 минут.

Добавляем мелко нарезанный чеснок и зелень.

Перемешиваем и выключаем огонь.

Закрываем крышкой и даём настояться супу примерно 10-15 минут.

Подаём к столу со сметанной и лавашом.

Кушать подано!