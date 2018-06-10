Шуба с курицей

Красивый слоеный салат с куриным филе, сыром, яйцом, морковкой и свеклой. Обычно я до последнего не рассказываю гостям, что это за салат!
Ингредиенты
- 1 куриное филе, отварить, нарезать кубиком
- 1 зубчик чеснока, выдавить на куриный слой
- 50 г твердого сыра, натереть на крупной текре
- 1 вареное яйцо, нарезать или на терке
- 1 вареная морковка, на крупной терке
- 1 вареная свекла, на крупной терке
Способ приготовления
- Выкладывать слоями: курица, сыр, яйцо, морковка, свекла.
- Можно складывать слои в емкость небольшого размера, порядок слоев - наоборот (свекла, морковка, яйцо, сыр, курица), затем перевернуть красиво на блюдо (чтобы получилось как на фото).
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