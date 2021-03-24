Сочная домашняя буженина в духовке

Четыре вкуса

Ингредиенты

Свиная шея - 1200 г.

Чеснок - 2 зуба

(смесь перцев) - по вкусу

Соль - 1 чайная ложка

Растительное масло без запаха - 2 ст. ложки

Специи

Перец - 1-2 чайные ложки

Листья тимьяна - 2 ветки