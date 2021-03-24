Сочная домашняя буженина в духовке

Ингредиенты
Свиная шея - 1200 г.
Чеснок - 2 зуба
(смесь перцев) - по вкусу
Соль - 1 чайная ложка
Растительное масло без запаха - 2 ст. ложки
Специи
Перец - 1-2 чайные ложки
Листья тимьяна - 2 ветки
Ингредиенты
Свиная шея - 1200 г.
Чеснок - 2 зуба
(смесь перцев) - по вкусу
Соль - 1 чайная ложка
Растительное масло без запаха - 2 ст. ложки
Специи
Перец - 1-2 чайные ложки
Листья тимьяна - 2 ветки
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