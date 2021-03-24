Четыре вкуса

306 531 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Сочная домашняя буженина в духовке

Фото к рецепту: Нежнейшая и сочная домашняя буженина в духовке (любое мясо)

Ингредиенты 

Свиная шея - 1200 г. 
Чеснок - 2 зуба 
(смесь перцев) - по вкусу
Соль - 1 чайная ложка
Растительное масло без запаха - 2 ст. ложки

Специи

Перец - 1-2 чайные ложки
Листья тимьяна - 2 ветки 

Видео рецепт

Ссылка на первоисточник
мясообедрецептыприготовлениеужинедаготовить простовыпечкавкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх