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Четыре вкуса

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Витаминный свекольный салат с орехами и ананасами

Витаминный свекольный салат с орехами и ананасами

Витаминный свекольный салат с орехами и ананасами — это нежная, с интересным немного сладковатым вкусом закуска, которая не оставит равнодушными никого. Мягкая шелковистая структура свекольного пюре, с акцентами из грецких орехов — прекрасное сочетание, которое дополнит и разнообразит любой праздничный стол.

Ингредиенты:

  • свекла — 500 грамм;
  • ананас, консервированный кольцами — 3 кольца;
  • грецкие орехи — 30 грамм;
  • майонез — 1 столовая ложка;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Витаминный свекольный салат с орехами и ананасами. Пошаговый рецепт

  1. Красную сладкую свеклу небольших размеров нужно хорошо помыть и завернуть в фольгу.
  2. Ставим овощи запекаться в разогретую духовку на час-полтора: до готовности.
  3. Совет. Также можно варить красную свеклу в кастрюле, залив горячей водой. Когда варите свеклу для салатов, нужно следить, чтобы у нее были хвостики. Их не нужно отламывать — иначе сок будет вытекать в воду. Для приготовления салатов нужно выбирать свеклу красного цвета: не рябую — и, желательно, сладкую.
  4. Отваренную свеклу, охлаждаем и измельчаем с помощью терки с мелкими отверстиями или блендером. Должно получиться свекольное пюре.
  5. Несколько шайб маринованных ананасов также измельчаем с помощью ножа на очень мелкие кубики.
  6. Грецкие орехи нужно просушить в духовке, порубить ножом или перебить в блендере.
  7. Совет. Если вы хотите чувствовать в салате твердую структуру орехов, тогда их можно измельчить с помощью скалки. Для этого орехи кладем в полиэтиленовый пакет и несколько раз прокатываем по ним скалкой.
  8. Теперь смешиваем все составляющие нашего постного свекольного салата: пюре из свеклы, ананасы, орехи и смазываем майонезом. Можно также в качестве заправки использовать сметану. Салат солим, по желанию — перчим. И тщательно все перемешиваем.
  9. Готовый салат свекольный с орехами раскладываем по порционным салатницам. Подавать к столу такую закуску нужно хорошо охлажденной.

Если у вас осталась отварная и запеченная свекла, можно приготовить еще один салат.

  • Натираем вареную свеклу на специальной терке для приготовления моркови по-корейски. Свекла должна быть в виде длинной, тонкой «вермишели».
  • Добавляем мелко рубленый чеснок (пару зубчиков).
  • Измельченные, предварительно прогретые в духовке грецкие орехи, также добавляем к салату.
  • Сухофрукты:, то есть, курагу, чернослив и светлый изюм, замачиваем в холодной воде, затем обдаем кипятком и также нарезаем на кубики небольших размеров. Количество сухих фруктов берем по вкусу. Желательно выбирать абрикосы не сладкие: поскольку сладость в салате даст свекла, а задача кураги — добавить кислинки. Чернослив лучше выбирать, тот который пахнет дымом: он придаст блюду некую пикантность.
  • Перемешиваем наши ингредиенты и заправляем свекольный салат майонезом.
  • При подаче можно украсить зеленью петрушки.

Есть еще один легкий рецепт замечательного салата из свеклы.

  • Для него нужно натереть свеклу на крупной терке и выложить первый слой в салатницу. Затем сделать майонезную сетку.
  • Следующий слой: маринованные огурцы, нарезанные на мелкие кубики. И снова делаем майонезную сетку. Каждый слой нашего салата мы не забываем покрывать майонезом.
  • На огурцы выкладываем мелкими кубиками порезанный лук, затем покрываем майонезом.
  • Следующий слой салата: измельченные, отваренные вкрутую яйца, которые поливаем майонезной сеточкой.
  • И верхний слой — тертый твердый сыр.
  • Украшаем такой замечательный салат из свеклы листьями петрушки.
  • После того, как салат настоится и пропитается, его можно подавать на стол.

Свекла содержит очень много витаминов и полезных веществ. Салаты из нее получаются вкусными и имеют замечательный насыщенный цвет. Готовьте свекольные салаты хоть каждый день — ведь это очень здорово.

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