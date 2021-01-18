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Вяленая чесночная говядина

Фото к рецепту: Вяленая чесночная говядина

Ингредиенты

  • ингредиенты для приготовления 900 гр. говядины:
  • соль - 1,5 кг.
  • злаковые - 0,5 кг.
  • чеснок сухой - 2 ст.л.
  • чесночный перец - 2 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления

Перед приготовлением мяса необходимо его промыть в проточной воде и высушить бумажными полотенцами. Далее на дно емкости, в которой будем солить говядину, засыпаем злаковые.

Сверху пшеницы сыпем соль таким образом, чтобы пшеница была ею вся покрыта.

Кладем мясо на поверхность соли и так же засыпаем сверху солью. Посуду с засоленным мясом ставим в холодильник на 4 суток

После этого времени мясо промываем в проточной воде от соли и просушиваем бумажным полотенцами

Смешиваем специи вместе. Высыпаем на пергамент и натираем ими говядину.

Заворачиваем в тот же пергамент и ставим на вяленье в холодильник на 10 суток. Можно воспользоваться решеточкой для того, чтобы мясо плотно не примыкало к посуде и обветривалось со всех сторон.

По истечении времени блюдо будет готово

Пошаговые фото рецепта

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