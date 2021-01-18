Вяленая чесночная говядина

Ингредиенты
- ингредиенты для приготовления 900 гр. говядины:
- соль - 1,5 кг.
- злаковые - 0,5 кг.
- чеснок сухой - 2 ст.л.
- чесночный перец - 2 ст.л.
Пошаговый рецепт приготовления
Перед приготовлением мяса необходимо его промыть в проточной воде и высушить бумажными полотенцами. Далее на дно емкости, в которой будем солить говядину, засыпаем злаковые.
Сверху пшеницы сыпем соль таким образом, чтобы пшеница была ею вся покрыта.
Кладем мясо на поверхность соли и так же засыпаем сверху солью. Посуду с засоленным мясом ставим в холодильник на 4 суток
После этого времени мясо промываем в проточной воде от соли и просушиваем бумажным полотенцами
Смешиваем специи вместе. Высыпаем на пергамент и натираем ими говядину.
Заворачиваем в тот же пергамент и ставим на вяленье в холодильник на 10 суток. Можно воспользоваться решеточкой для того, чтобы мясо плотно не примыкало к посуде и обветривалось со всех сторон.
По истечении времени блюдо будет готово
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