Вяленая чесночная говядина

Перед приготовлением мяса необходимо его промыть в проточной воде и высушить бумажными полотенцами. Далее на дно емкости, в которой будем солить говядину, засыпаем злаковые.

Сверху пшеницы сыпем соль таким образом, чтобы пшеница была ею вся покрыта.

Кладем мясо на поверхность соли и так же засыпаем сверху солью. Посуду с засоленным мясом ставим в холодильник на 4 суток

После этого времени мясо промываем в проточной воде от соли и просушиваем бумажным полотенцами

Смешиваем специи вместе. Высыпаем на пергамент и натираем ими говядину.

Заворачиваем в тот же пергамент и ставим на вяленье в холодильник на 10 суток. Можно воспользоваться решеточкой для того, чтобы мясо плотно не примыкало к посуде и обветривалось со всех сторон.

По истечении времени блюдо будет готово