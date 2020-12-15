Тушеная говядина с баклажанами

Ингредиенты
- говяжья грудинка – 4 шт. примерно по 500-600 гр.
- баклажаны – 2 шт.
- лук репчатый – 2 шт.
- вино белое сухое – 500 мл.
- розмарин свежий – 2-3 веточки
- соль
- перец пеперончини сушеный – 3 шт.
- масло растительное для жарки – 8 ст.л.
Пошаговый рецепт приготовления
С грудинки снять мякоть, остальное нам для этого блюда не нужно.
Обе луковицы порезать полукольцами или четвертинками.
В емкость для маринования уложить мясо, засыпать половиной лука, влить вино, оставить на час-полтора.
Вынуть грудинку из маринада, слегка обсушить бумажным полотенцем.
В сковороду налить масло, разогреть, уложить грудинку, обжарить до румянца со всех сторон.
Выложить в казан или глубокую кастрюлю.
В той же сковороде, в которой жарилось мясо, снова разогреть масло (можно добавить), обжарить оставшийся лук.
Можно использовать и лук из маринада.
Засыпать мясо луком.
Туда же – перец и розмарин (только листики).
Баклажаны очистить от кожуры, порезать мелко.
Обжарить на среднем огне до мягкости.
Отправить баклажаны к мясу.
Добавить немного воды или бульона, посолить, разровнять соус, чтобы он равномерно покрывал мясо.
Довести до кипения, накрыть крышкой и на малом огне готовить 3 часа.
Подать с любым гарниром и красным сухим вином.
Приятного аппетита!
Пошаговые фото рецепта
Дополнительная информация
В этом варианте приготовления говядины баклажаны в процессе тушения превращаются в соус. Блюдо получается насыщенного вкуса, ароматное и сытное. Можно подавать его без всякого гарнира, просто под тем соусом, в котором мясо готовилось. Но и гарнир не будет лишним.
Для тушения я выбрал говяжью грудинку, каждая примерно по 500-600 граммов. Кости, жилки и жирные сегменты пустил на бульон для супа, для тушения оставил только мякоть. Предварительно промаринованное в вине, мясо получило дополнительный вкус и стало мягче.
Свежие комментарии