Тушеная говядина с баклажанами

С грудинки снять мякоть, остальное нам для этого блюда не нужно.

Обе луковицы порезать полукольцами или четвертинками.

В емкость для маринования уложить мясо, засыпать половиной лука, влить вино, оставить на час-полтора.

Вынуть грудинку из маринада, слегка обсушить бумажным полотенцем.

В сковороду налить масло, разогреть, уложить грудинку, обжарить до румянца со всех сторон.

Выложить в казан или глубокую кастрюлю.

В той же сковороде, в которой жарилось мясо, снова разогреть масло (можно добавить), обжарить оставшийся лук.

Можно использовать и лук из маринада.

Засыпать мясо луком.

Туда же – перец и розмарин (только листики).

Баклажаны очистить от кожуры, порезать мелко.

Обжарить на среднем огне до мягкости.

Отправить баклажаны к мясу.

Добавить немного воды или бульона, посолить, разровнять соус, чтобы он равномерно покрывал мясо.

Довести до кипения, накрыть крышкой и на малом огне готовить 3 часа.

Подать с любым гарниром и красным сухим вином.

Приятного аппетита!