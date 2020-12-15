Четыре вкуса

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Тушеная говядина с баклажанами

Фото к рецепту: Тушеная говядина с баклажанами

Ингредиенты

  • говяжья грудинка – 4 шт. примерно по 500-600 гр.
  • баклажаны – 2 шт.
  • лук репчатый – 2 шт.
  • вино белое сухое – 500 мл.
  • розмарин свежий – 2-3 веточки
  • соль
  • перец пеперончини сушеный – 3 шт.
  • масло растительное для жарки – 8 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления

С грудинки снять мякоть, остальное нам для этого блюда не нужно.

Обе луковицы порезать полукольцами или четвертинками.

В емкость для маринования уложить мясо, засыпать половиной лука, влить вино, оставить на час-полтора.

Вынуть грудинку из маринада, слегка обсушить бумажным полотенцем.

В сковороду налить масло, разогреть, уложить грудинку, обжарить до румянца со всех сторон.

Выложить в казан или глубокую кастрюлю.

В той же сковороде, в которой жарилось мясо, снова разогреть масло (можно добавить), обжарить оставшийся лук.

Можно использовать и лук из маринада.

Засыпать мясо луком.

Туда же – перец и розмарин (только листики).

Баклажаны очистить от кожуры, порезать мелко.

Обжарить на среднем огне до мягкости.

Отправить баклажаны к мясу.

Добавить немного воды или бульона, посолить, разровнять соус, чтобы он равномерно покрывал мясо.

Довести до кипения, накрыть крышкой и на малом огне готовить 3 часа.

Подать с любым гарниром и красным сухим вином.

Приятного аппетита!

Пошаговые фото рецепта

Тушеная говядина с баклажанами: фото шаг 1
1. С грудинки снять мякоть, остальное нам для этого блюда не нужно.
Тушеная говядина с баклажанами: фото шаг 2
2. Обе луковицы порезать полукольцами или четвертинками.
Тушеная говядина с баклажанами: фото шаг 3
3. В емкость для маринования уложить мясо, засыпать половиной лука, влить вино, оставить на час-полтора.
Тушеная говядина с баклажанами: фото шаг 4
4. Вынуть грудинку из маринада, слегка обсушить бумажным полотенцем.
Тушеная говядина с баклажанами: фото шаг 5
5. В сковороду налить масло, разогреть, уложить грудинку, обжарить до румянца со всех сторон.
Тушеная говядина с баклажанами: фото шаг 6
6. Выложить в казан или глубокую кастрюлю.
Тушеная говядина с баклажанами: фото шаг 7
7. В той же сковороде, в которой жарилось мясо, снова разогреть масло (можно добавить), обжарить оставшийся лук. Можно использовать и лук из маринада.
Тушеная говядина с баклажанами: фото шаг 8
8. Засыпать мясо луком.
Тушеная говядина с баклажанами: фото шаг 9
9. Туда же – перец и розмарин (только листики).
Тушеная говядина с баклажанами: фото шаг 10
10. Баклажаны очистить от кожуры, порезать мелко.
Тушеная говядина с баклажанами: фото шаг 11
11. Обжарить на среднем огне до мягкости.
Тушеная говядина с баклажанами: фото шаг 12
12. Отправить баклажаны к мясу.
Тушеная говядина с баклажанами: фото шаг 13
13. Добавить немного воды или бульона, посолить, разровнять соус, чтобы он равномерно покрывал мясо.
Тушеная говядина с баклажанами: фото шаг 14
14. Довести до кипения, накрыть крышкой и на малом огне готовить 3 часа.
Тушеная говядина с баклажанами: фото шаг 15
15. Подать с любым гарниром и красным сухим вином. Приятного аппетита!

Дополнительная информация

В этом варианте приготовления говядины баклажаны в процессе тушения превращаются в соус. Блюдо получается насыщенного вкуса, ароматное и сытное. Можно подавать его без всякого гарнира, просто под тем соусом, в котором мясо готовилось. Но и гарнир не будет лишним.

Для тушения я выбрал говяжью грудинку, каждая примерно по 500-600 граммов. Кости, жилки и жирные сегменты пустил на бульон для супа, для тушения оставил только мякоть. Предварительно промаринованное в вине, мясо получило дополнительный вкус и стало мягче.

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