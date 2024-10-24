Готовим паштет из куриной печени

куриная печень - 1200 г

лук - 2 шт. (крупный)

морковь - 2 шт. (средние)

зеленое яблоко - 1 шт. (Крупное)

вода - 100 мл

сливки 20% - 150 мл

сливочное масло - 200 г

соль - 2 ч.л.

черный молотый перец - 1 ч.л.

мускатный орех - 0.5 ч.л.

Лук нарезаем непроизвольной формы.

Морковь натираем на крупной терке.

Лук обжариваем на среднем огне с небольшим количеством растительного масла, обжариваем до тех пор пока лук не станет прозрачный.

К луку добавляем морковку и обжариваем пока она не посветлеет.

Вливаем немного воды и тушим под крышкой 2 минуты.

Затем крышку снимаем и обжариваем пока не испариться вся влага.

Овощи пока выкладываем в миску.

Также на небольшом количестве растительного масла обжариваем куриную печень и яблоко (нарезать большими кусками)

Печень и яблоки пустят сок, поэтому обжариваем до тех пор, пока не испариться вся влага.

Как только влага испарилась, солим, перчим, добавляем мускатный орех, обжаренные овощи, сливки, сливочное масло, все перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 10 минут, периодически помешивая.

Выкладываем все ингредиенты в миску и пробиваем погружным блендером до однородной консистенции.

Паштет готов.

Паштету даем остыть до комнатной температуры, а затем ставим в холодильник, чтобы паштет был плотной консистенции и его удобно было намазывать на хлеб.

Я паштет намазывала на хлеб теплый, поэтому консистенция у него другая.