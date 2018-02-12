Праздничный салат в форме сердца рекомендую вам приготовить для романтического ужина, приуроченного ко дню всех влюбленных.
Сделать его проще простого, а результат обязательно порадует и вас, и вашу вторую половинку. Получается салат обалденно красивым, ярким – оригинальное оформление сразит всех наповал. Но это еще не все: блюдо настолько вкусное, что влюбляет в себя с первой ложки. Помните пословицу: «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок»? Соблюдая древние традиции, сделайте эту дорогу самой простой, вкусной и очень яркой!!!
Состав продуктов
- 450 консервированных кусочками ананасов (это одна банка);
- три столовых ложки майонеза или универсального соуса;
- три спелых помидора среднего размера;
- 4 вареных куриных яйца;
- два клубня вареной картошки;
- 400 грамм вареной или запеченной куриной грудки;
- одна головка красного салатного репчатого лука;
- соль и черный молотый перец – по вкусу.
Праздничный салат в форме сердца: пошаговый процесс приготовления
- Как вы уже поняли, понадобится небольшая предварительная подготовка. Заранее (лучше всего с вечера) необходимо отварить куриные яйца до готовности (в течение 8 минут после закипания), остудить их и очистить от скорлупы.
- Картофель промываем при помощи щеточки, выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и добавляем соль. Варим его в мундире до готовности. Затем воду сливаем, остужаем картошку и очищаем от кожуры.
- Филе куриной грудки промываем, опускаем в кипящую воду, добавляем туда же любимые специи и соль, варим до готовности. Самое главное, это не переварить мясо, иначе оно будет сухим и жестким. Как показываем практика, 15-20 минут будет вполне достаточно.
- Сваренные вкрутую яйца нарезаем кубиками среднего размера.
- Головку красного салатного лука очищаем от шелухи, режем, как можно мельче.
- Очищенный картофель нарезаем небольшими кубиками.
- Остывшее до комнатной температуры куриное филе разбираем руками на волокна или нарезаем небольшими кусочками.
- Отправляем в салатник сначала яйца, затем лук, куриное мясо, картофель и кубики ананасов. Если у вас ананасы кольцами, ничего страшного: просто их необходимо будет нарезать кусочками.
- Все продукты для салата солим и перчим по вкусу, заправляем их домашним (так вкуснее и полезнее) или магазинным майонезом.
- Совет. Если вы вообще не употребляете в пищу майонез, замените его.
- Все хорошо перемешиваем, выкладываем салат на большое плоское блюдо, придаем ему форму сердца.
- Спелые красные помидоры промываем, обсушиваем и нарезаем очень маленькими кубиками.
- Порезанные помидоры выкладываем на салат: сверху и по бокам.
- Очень красивый салат сразу подаем на стол – и наслаждаемся.
Приятного вам аппетита и отличного романтического вечера.
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