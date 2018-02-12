Праздничный салат в форме сердца рекомендую вам приготовить для романтического ужина, приуроченного ко дню всех влюбленных.

Сделать его проще простого, а результат обязательно порадует и вас, и вашу вторую половинку. Получается салат обалденно красивым, ярким – оригинальное оформление сразит всех наповал. Но это еще не все: блюдо настолько вкусное, что влюбляет в себя с первой ложки. Помните пословицу: «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок»? Соблюдая древние традиции, сделайте эту дорогу самой простой, вкусной и очень яркой!!!

Состав продуктов

450 консервированных кусочками ананасов (это одна банка);

три столовых ложки майонеза или универсального соуса;

три спелых помидора среднего размера;

4 вареных куриных яйца;

два клубня вареной картошки;

400 грамм вареной или запеченной куриной грудки;

одна головка красного салатного репчатого лука;

соль и черный молотый перец – по вкусу.

Праздничный салат в форме сердца: пошаговый процесс приготовления

Как вы уже поняли, понадобится небольшая предварительная подготовка. Заранее (лучше всего с вечера) необходимо отварить куриные яйца до готовности (в течение 8 минут после закипания), остудить их и очистить от скорлупы. Картофель промываем при помощи щеточки, выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и добавляем соль. Варим его в мундире до готовности. Затем воду сливаем, остужаем картошку и очищаем от кожуры. Филе куриной грудки промываем, опускаем в кипящую воду, добавляем туда же любимые специи и соль, варим до готовности. Самое главное, это не переварить мясо, иначе оно будет сухим и жестким. Как показываем практика, 15-20 минут будет вполне достаточно. Сваренные вкрутую яйца нарезаем кубиками среднего размера. Головку красного салатного лука очищаем от шелухи, режем, как можно мельче. Очищенный картофель нарезаем небольшими кубиками. Остывшее до комнатной температуры куриное филе разбираем руками на волокна или нарезаем небольшими кусочками. Отправляем в салатник сначала яйца, затем лук, куриное мясо, картофель и кубики ананасов. Если у вас ананасы кольцами, ничего страшного: просто их необходимо будет нарезать кусочками. Все продукты для салата солим и перчим по вкусу, заправляем их домашним (так вкуснее и полезнее) или магазинным майонезом. Совет. Если вы вообще не употребляете в пищу майонез, замените его. Все хорошо перемешиваем, выкладываем салат на большое плоское блюдо, придаем ему форму сердца. Спелые красные помидоры промываем, обсушиваем и нарезаем очень маленькими кубиками. Порезанные помидоры выкладываем на салат: сверху и по бокам. Очень красивый салат сразу подаем на стол – и наслаждаемся.

Приятного вам аппетита и отличного романтического вечера.