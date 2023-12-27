Рецепт новогоднего салата с грецкими орехами и курицей

куриная грудка отварная - 300 г

яйца отварные - 4 шт.

маринованные огурцы - 200 г

грецкий орех - 80 г

лук - 1 шт.

майонез

салат айсберг (или пекинская)

Мелко нарезаем одну луковицу, заливаем горячей водой так, чтобы лук был полностью покрыт и оставляем 7-10 минут, чтобы ушла горечь лука, после чего сливаем воду и промываем холодной водой и горечь уйдет.

Филе куриной грудки отварить, порезать на небольшие кусочки.

Нарезать маринованные огурцы средним кубиком.

Отварные яйца очистить, нарезать на средние кубики.

Все ингредиенты смешать, заправить майонезом или сметаной, а можно немного того и другого.

Солить салат или нет - дело вкуса. Я соль не добавляю, так как в маринованных огурцах и майонезе соли достаточно.

Перед подачей обязательно салат должен пропитаться и охладиться, убираем в холодильник, примерно от 30-60 минут.

Грецкие орехи предварительно подсушить, порубить ножом на кусочки или измельчить блендером.

Главное - чтобы не получилась слишком мелкая крошка, а остались и небольшие кусочки орехов, чтобы чувствовалась их текстура.

В салатник выкладываем зелень (у меня айсберг).

Затем выкладываем салат и посыпаем орешками.

Салат можно подать в общем салатнике или порционно.

Салат с курицей и грецкими орехами готов!

Кушать подано!