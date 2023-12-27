Рецепт новогоднего салата с грецкими орехами и курицей

Ингредиенты
куриная грудка отварная - 300 г
яйца отварные - 4 шт.
маринованные огурцы - 200 г
грецкий орех - 80 г
лук - 1 шт.
майонез
салат айсберг (или пекинская)
Рецепт приготовления
Мелко нарезаем одну луковицу, заливаем горячей водой так, чтобы лук был полностью покрыт и оставляем 7-10 минут, чтобы ушла горечь лука, после чего сливаем воду и промываем холодной водой и горечь уйдет.
Филе куриной грудки отварить, порезать на небольшие кусочки.
Нарезать маринованные огурцы средним кубиком.
Отварные яйца очистить, нарезать на средние кубики.
Все ингредиенты смешать, заправить майонезом или сметаной, а можно немного того и другого.
Солить салат или нет - дело вкуса. Я соль не добавляю, так как в маринованных огурцах и майонезе соли достаточно.
Перед подачей обязательно салат должен пропитаться и охладиться, убираем в холодильник, примерно от 30-60 минут.
Грецкие орехи предварительно подсушить, порубить ножом на кусочки или измельчить блендером.
Главное - чтобы не получилась слишком мелкая крошка, а остались и небольшие кусочки орехов, чтобы чувствовалась их текстура.
В салатник выкладываем зелень (у меня айсберг).
Затем выкладываем салат и посыпаем орешками.
Салат можно подать в общем салатнике или порционно.
Салат с курицей и грецкими орехами готов!
Кушать подано!
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