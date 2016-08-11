Как приготовить идеальные сырники: 10 советов

Сырники — это одновременно и очень простое, и весьма капризное в приготовлении блюдо. Не всегда они получаются такими вкусными и аппетитными, как бы нам того хотелось.

Если вы все никак не можете приготовить идеальные сырники, не стоит отчаиваться. Это лишь вопрос времени и сноровки. Ну, еще неплохо было бы знать секреты приготовления этого блюда.



В сегодняшнем обзоре мы решили поделиться с вами ценными советами, которые помогут приготовить сырники вашей мечты и порадовать домашних идеальным завтраком.



1. Купите свежий творог



Если вы хотите, чтобы ваши сырники получились очень нежными, то выбирайте для их приготовления только самый свежий творог. По консистенции он должен быть мягким, но достаточно плотным. Попробуйте провести небольшой эксперимент: надавите на упаковку пальцем — на ней должна остаться заметная вмятина.



2. Обратите внимание на жирность



В принципе сырники можно готовить из любого творога. Хозяйки со стажем знают, как адаптировать рецептуру под то, что есть в холодильнике. Но и результат при этом в каждом конкретном случае получится разным.



Сухой или слишком влажный творог для идеальных сырников не подходит. Вам потребуется творог 9%-жирности. Эта именно та консистенция, при которой тесто не разваливается, а сырники при этом остаются нежными. 1. Купите свежий творогЕсли вы хотите, чтобы ваши сырники получились очень нежными, то выбирайте для их приготовления только самый свежий творог. По консистенции он должен быть мягким, но достаточно плотным. Попробуйте провести небольшой эксперимент: надавите на упаковку пальцем — на ней должна остаться заметная вмятина.2. Обратите внимание на жирностьВ принципе сырники можно готовить из любого творога. Хозяйки со стажем знают, как адаптировать рецептуру под то, что есть в холодильнике. Но и результат при этом в каждом конкретном случае получится разным.Сухой или слишком влажный творог для идеальных сырников не подходит. Вам потребуется творог 9%-жирности. Эта именно та консистенция, при которой тесто не разваливается, а сырники при этом остаются нежными.



3. Не забудьте протереть творог



Сырники получатся идеальными, если тесто по консистенции однородное. Чтобы добиться такого же эффекта, вам придется протереть творог через сито или взбить в блендере. Не игнорируйте этот шаг и не халтурьте, разминая творог вилкой. Результат будет совсем другой.



4. Знайте меру



Яйца присутствуют абсолютно во всех рецептах сырников, а их великое множество. Однако держите в голове золотое правило: cлишком много яиц — это нехорошо. В среднем на полкилограмма творога вам потребуется 1–2 яйца. Если добавите слишком много, то тесто для сырников станет влажным и не будет держать форму. Впрочем, совсем без яиц тоже плохо, потому что тогда оно не склеится. 3. Не забудьте протереть творогСырники получатся идеальными, если тесто по консистенции однородное. Чтобы добиться такого же эффекта, вам придется протереть творог через сито или взбить в блендере. Не игнорируйте этот шаг и не халтурьте, разминая творог вилкой. Результат будет совсем другой.4. Знайте меруЯйца присутствуют абсолютно во всех рецептах сырников, а их великое множество. Однако держите в голове золотое правило: cлишком много яиц — это нехорошо. В среднем на полкилограмма творога вам потребуется 1–2 яйца. Если добавите слишком много, то тесто для сырников станет влажным и не будет держать форму. Впрочем, совсем без яиц тоже плохо, потому что тогда оно не склеится.



5. Не налегайте на сахар



Сахар способен испортить ваши идеальные сырники. Как? Ответ не так уж и очевиден. Если вы добавите в тесто слишком много сахара, то в процессе жарки он превратится в сироп. А это лишняя влага, которая не самым лучшим образом влияет на консистенцию теста.



Лучше готовить сырники совсем без сахара. Зато вы почувствуете вкус творога. А сладость можно добавить уже при подаче. Это могут быть ягодные соусы или свежие ягоды, мед или сироп агавы. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений.



6. Экспериментируйте



Конечно, если вы готовите сырники в первый раз, то эксперименты лучше отложить до лучших времен. Сперва следует освоить классический рецепт. Он должен получаться идеально. А вот когда мастерство будет отточено, то можно включать фантазию. В тесто для сырников можно добавить изюм, курагу, сушеные ягоды или даже сыр. 5. Не налегайте на сахарСахар способен испортить ваши идеальные сырники. Как? Ответ не так уж и очевиден. Если вы добавите в тесто слишком много сахара, то в процессе жарки он превратится в сироп. А это лишняя влага, которая не самым лучшим образом влияет на консистенцию теста.Лучше готовить сырники совсем без сахара. Зато вы почувствуете вкус творога. А сладость можно добавить уже при подаче. Это могут быть ягодные соусы или свежие ягоды, мед или сироп агавы. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений.6. ЭкспериментируйтеКонечно, если вы готовите сырники в первый раз, то эксперименты лучше отложить до лучших времен. Сперва следует освоить классический рецепт. Он должен получаться идеально. А вот когда мастерство будет отточено, то можно включать фантазию. В тесто для сырников можно добавить изюм, курагу, сушеные ягоды или даже сыр.



7. Помните про чистоту



Это не прихоть. Идеальные сырники должны получаться аппетитными и весьма симпатичными на вид. Чтобы они в готовом виде порадовали вас своим внешним видом, лепить их нужно чистыми руками, предварительно смоченными водой. Творог не будет липнуть к рукам, и в результате сырники получатся аккуратными и ровными, без трещин.



8. Лепите правильно



Это как раз тот случай, когда размер действительно имеет значение. Ваши сырники должны быть не очень крупными, иначе будет достаточно сложно их переворачивать. Они даже могут развалиться прямо на сковороде, что моментально испортит настроение любой хозяйке. В идеале один сырник нужно лепить из теста, которое помещается в одну столовую ложку. 7. Помните про чистотуЭто не прихоть. Идеальные сырники должны получаться аппетитными и весьма симпатичными на вид. Чтобы они в готовом виде порадовали вас своим внешним видом, лепить их нужно чистыми руками, предварительно смоченными водой. Творог не будет липнуть к рукам, и в результате сырники получатся аккуратными и ровными, без трещин.8. Лепите правильноЭто как раз тот случай, когда размер действительно имеет значение. Ваши сырники должны быть не очень крупными, иначе будет достаточно сложно их переворачивать. Они даже могут развалиться прямо на сковороде, что моментально испортит настроение любой хозяйке. В идеале один сырник нужно лепить из теста, которое помещается в одну столовую ложку.