Крем для торта из сгущенки, пожалуй, самый популярный и самый любимый крем практически у всех хозяек. Любимый и популярный прежде всего потому, что крем из сгущенки получается всегда, и для приготовления его требуется всего два ингредиента - сливочное масло и сгущенное молоко. Применяется сливочный крем, как для смазывания слоев, так и для украшения торта. Сам же крем делается очень и очень просто. Итак, рассказываю, как приготовить крем из сгущенки для торта.

Ингредиенты:

200 гр. сливочного масла

200 гр. сгущенного молока

1 пакетик ванильного сахара

3 ст. л. ликера (по желанию)