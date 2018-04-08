Крем для торта из сгущенки, пожалуй, самый популярный и самый любимый крем практически у всех хозяек. Любимый и популярный прежде всего потому, что крем из сгущенки получается всегда, и для приготовления его требуется всего два ингредиента - сливочное масло и сгущенное молоко. Применяется сливочный крем, как для смазывания слоев, так и для украшения торта. Сам же крем делается очень и очень просто. Итак, рассказываю, как приготовить крем из сгущенки для торта.
Ингредиенты:
- 200 гр. сливочного масла
- 200 гр. сгущенного молока
- 1 пакетик ванильного сахара
- 3 ст. л. ликера (по желанию)
- Чтобы приготовить крем для торта, масло следует заранее выложить из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Чтобы ускорить процесс, масло можно порезать кусочками.
- При помощи миксера или вручную взбиваем масло, пока оно не станет абсолютно мягким и однородным.
- Добавляем пакетик ванильного сахара, вливаем сгущенное молоко. Можно взять обычную сгущенку, а можно использовать вареную, которая тоже продается в магазине. Чтобы придать крему интересный акцент, в крем добавляют немного ликера, но это сугубо по желанию.
- Начинаем взбивать крем. Вначале масса не совсем однородная, но по мере взбивания она приобретает все более однородный вид.
- Готовый крем для торта имеет однородную консистенцию и хорошо держит форму. Им можно «склеивать» коржи, покрывать поверхность самого торта, делать красивые украшения при помощи корнетика или кондитерского мешка.
- Крем для торта также можно приготовить из варенки, которая наряду с обычным сгущеным молоком продается в магазине. Крем готовится точно так же и используется, например, для вафельных тортов.
- В крем со сгущенкой часто добавляют какао. Количество зависит от сорта какао. Если это «чистый» какао (без сахара и прочих добавок), то достаточно 25 гр. какао, если это смесь какао, то добавляем 2-3 ст. ложки.
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